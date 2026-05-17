VÍDEO | Escucha completa la homilía del sacerdote de Aliste, Teo Nieto, para el domingo de Ascensión, 17 de mayo de 2026

En este día de la Ascensión, en el que contemplamos esta escena narrada por Mateo al final de su evangelio, me gustaría que pusiéramos nuestra mirada en tres puntos del texto.

En primer lugar, podemos fijarnos en el espacio en el que nos está situando el evangelista. Mateo nos dice que “los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado”. Como vemos nos encontramos con un lugar muy concreto: un monte dentro de Galilea y quizá esto nos está lanzando un mensaje cargado de simbolismo:

Por una parte, tal y como hemos recordado durante esta Pascua nos está situando en Galilea, pero quizá no como un punto de la geografía, sino como una manera de entender que Dios no se encarna en los centros de poder, sino las periferias, en esos lugares despreciados y marginados. El recorrido de la evangelización no puede tener como referencia el templo de Jerusalén (el centro del poder) sino la “Galilea de los gentiles”.

Y, por otra parte, nos encontramos en un monte. En el evangelio de Mateo el monte nos recuerda el lugar en el que Jesús desarrolló una de las enseñanzas más importantes de su predicación, el llamado sermón del monte en el que pronuncia las Bienaventuranzas como modelo de vida propuesto por el Maestro para construir la verdadera felicidad pasando por la libertad y el compromiso no violento con la justicia. Porque esto son las bienaventuranzas: una propuesta de rebeldía frente a la tendencia de vivir instalados en el consumo, la indiferencia y el individualismo como meta suprema. También es allí, en el monte, donde denuncia que nadie puede servir a Dios y al dinero, y que la religión tiene que ser vivida desde la profundidad del corazón no desde la presuntuosidad de las formas. Una religión que siente la cercanía de Dios (y les enseña el padrenuestro).

Convocar a sus discípulos en un monte de Galilea es una manera de darles la pista sobre la que construir la comunidad.

La segunda mirada la podemos reposar en la actitud de los discípulos que “se postraron, pero algunos dudaron”. Es la tendencia a hacer de la religión una fuente de inmovilidad. También en la primera lectura (en la del pasaje de los Hechos de los Apóstoles que nos describe la Ascensión), nos encontramos con esa tendencia de la que “dos hombres vestidos de blanco” (según nos dice el texto) tienen que sacar a los discípulos diciéndoles: “¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?”. Una religión que paraliza en la postración y el ensimismamiento no es la que brota del Maestro de Nazareth. La Iglesia de Cristo no nace para la quietud de la postración.

La tercera mirada sería en la actitud de Jesús ante la postración y las dudas. Dice Mateo que “se acercó a ellos”. Si cuando Mateo nos narra el “sermón del monte” nos dice que Jesús “se sentó y se acercaron sus discípulos” (Mt 5,1), aquí es Jesús mismo el que se acerca. Sin embargo, los dos pasajes comparten una misma idea y es la de mostrarnos que Jesús no busca el pedestal ni para ser adorado, ni para resolver dudas y adoctrinar, él busca la cercanía (sentándose o acercándose).

Además, desde esta cercanía, brota el envío: “Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos”. Y esto es lo realmente importante del texto de hoy: el envío a la misión, una misión universal que derriba las fronteras que solemos poner entre el “nosotros” (pueblo puro de los elegidos) y el “ellos” (los impuros que no conocen la verdad). La misión es a “todos los pueblos” y a toda la creación para la construcción de la eco-fraternidad universal, es decir, una fraternidad en la que la comunión abarque también a nuestra “casa común”, la naturaleza.

Pero el Maestro no solo envía, sino que acompaña (“y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos”, nos dice el texto) y por eso decimos que la Ascensión no significa el momento de la ausencia de Jesús, sino el momento de la madurez para asumir la responsabilidad de continuar una tarea iniciada, con un estilo concreto, el estilo que brota del “monte de Galilea”. Jesús es el Maestro que acompaña, no el dictador que infantiliza… Y eso debería ser la Iglesia: madre que acompaña a una humanidad, no dictadora que impone criterios y no deja crecer en libertad.

Anclemos nuestro corazón en este estilo misionero que se aleja de imposiciones fanáticas de una religión alejada de la sencillez y salgamos a la misión para que esa propuesta del “sermón del Monte” se convierta, más allá de confesiones vacías, en realidad vivida en medio de nuestro mundo.