Chany Sebastián

VÍDEO | Villarino y Petisqueira acompañan a la Virgen de Fátima

Nuestra Señora la Virgen de Fátima cumplía este domingo sus primeros cuarenta años de vida congregando en hermandad y convivencia a españoles y portugueses en la romería hispanolusa transfronteriza que echaba a andar el día 10 de mayor de 1986 gracias a la iniciativa de los devotos alistanos y trasmontanos en plena "Raya", allí donde las aguas internacionales del río Manzanas marcan la frontera entre Villarino de Manzanas (España) y Petisqueira (Portugal).