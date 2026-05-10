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VÍDEO | Villarino y Petisqueira acompañan a la Virgen de Fátima

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Chany Sebastián

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Chany Sebastián

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Nuestra Señora la Virgen de Fátima cumplía este domingo sus primeros cuarenta años de vida congregando en hermandad y convivencia a españoles y portugueses en la romería hispanolusa transfronteriza que echaba a andar el día 10 de mayor de 1986 gracias a la iniciativa de los devotos alistanos y trasmontanos en plena "Raya", allí donde las aguas internacionales del río Manzanas marcan la frontera entre Villarino de Manzanas (España) y Petisqueira (Portugal).

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