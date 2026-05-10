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VÍDEO | Fradellos acompaña a la virgen de Fátima en romería

La parroquia de San Miguel Arcángel de Fradellos de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Rabanales, ha vivido y celebrado como uno de los hechos más importantes de su historia la conmemoración del medio siglo de la puesta en marcha de la romería popular en honor a Nuestra Señora la Virgen de Fátima, que se ha ido haciendo mayor contribuyendo a la aparición de la Madre de Dios el 13 de mayo de 1917 en Cova de Iría (Portugal).