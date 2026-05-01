Secciones

Es noticia
Sigue a LA OPINIÓN DE ZAMORA como tu fuente preferida en GoogleCesión de la iglesia de Otero de SariegosEntrevista | Luis Fernando García NicolásPueblos de Sanabria que siguen con problemas de turbidez en el agua¿Adiós al cuaderno y la pizarra? Así enseña matemáticas un colegio de Zamora
instagramlinkedin
VÍDEO | Prado y Quintanilla del Olmo sellan su ancestral relación fraternal en la tradicional "Rogativa" del 1 de mayo

VÍDEO | Prado y Quintanilla del Olmo sellan su ancestral relación fraternal en la tradicional "Rogativa" del 1 de mayo

F. E.

VÍDEO | Prado y Quintanilla del Olmo sellan su ancestral relación fraternal en la tradicional "Rogativa" del 1 de mayo

F. E.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Los vecinos de ambos pueblos se reencontraron en la "raya" que los separa, enclave en el que tuvo lugar el intercambio de varas entre los alcaldes y entre los jueces de paz. Durante la jornada, los dos pueblos disfrutarán de sus fiestas de mayo con un variado programa de actividades lúdicas.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents