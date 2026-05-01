F. E.

VÍDEO | Prado y Quintanilla del Olmo sellan su ancestral relación fraternal en la tradicional "Rogativa" del 1 de mayo

Los vecinos de ambos pueblos se reencontraron en la "raya" que los separa, enclave en el que tuvo lugar el intercambio de varas entre los alcaldes y entre los jueces de paz. Durante la jornada, los dos pueblos disfrutarán de sus fiestas de mayo con un variado programa de actividades lúdicas.