VÍDEO | Prado y Quintanilla del Olmo sellan su ancestral relación fraternal en la tradicional "Rogativa" del 1 de mayo
Los vecinos de ambos pueblos se reencontraron en la "raya" que los separa, enclave en el que tuvo lugar el intercambio de varas entre los alcaldes y entre los jueces de paz. Durante la jornada, los dos pueblos disfrutarán de sus fiestas de mayo con un variado programa de actividades lúdicas.
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