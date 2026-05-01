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VÍDEO | El pequeño pueblo de Prado mantiene viva la tradición de cortar el "Mayo"

VÍDEO | El pequeño pueblo de Prado mantiene viva la tradición de cortar el "Mayo"

Charo Marcos

VÍDEO | El pequeño pueblo de Prado mantiene viva la tradición de cortar el "Mayo"

Charo Marcos

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El pequeño pueblo de Prado mantiene viva la tradición de cortar el "Mayo". Los quintos de este año son Héctor, Irene y Daniela. Los vecinos ayudaron a los jóvenes a cortar el "Mayo". La tradición se mantiene en Prado y es uno de los actos más esperados de sus fiestas de mayo.

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