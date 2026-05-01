Charo Marcos

VÍDEO | El pequeño pueblo de Prado mantiene viva la tradición de cortar el "Mayo"

El pequeño pueblo de Prado mantiene viva la tradición de cortar el "Mayo". Los quintos de este año son Héctor, Irene y Daniela. Los vecinos ayudaron a los jóvenes a cortar el "Mayo". La tradición se mantiene en Prado y es uno de los actos más esperados de sus fiestas de mayo.