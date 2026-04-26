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Escucha entera la homilía del sacerdote de Aliste, Teo Nieto, del Cuarto Domingo de Pascua de 2026, 26 de abril

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Benito Revilla

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Estamos, en este cuarto domingo de Pascua, en el llamado “Domingo del Buen Pastor”. Y yo diría que hoy es un buen día para que reflexionemos y recemos en torno a lo que es un “buen pastor...

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