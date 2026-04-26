Benito Revilla

Escucha entera la homilía del sacerdote de Aliste, Teo Nieto, del Cuarto Domingo de Pascua de 2026, 26 de abril

Estamos, en este cuarto domingo de Pascua, en el llamado “Domingo del Buen Pastor”. Y yo diría que hoy es un buen día para que reflexionemos y recemos en torno a lo que es un “buen pastor...