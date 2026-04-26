Escucha entera la homilía del sacerdote de Aliste, Teo Nieto, del Cuarto Domingo de Pascua de 2026, 26 de abril
Estamos, en este cuarto domingo de Pascua, en el llamado “Domingo del Buen Pastor”. Y yo diría que hoy es un buen día para que reflexionemos y recemos en torno a lo que es un “buen pastor...
Últimos vídeos
GUINESS RECORDS
Más de 100 pasteleros crean el tiramisú más largo del mundo
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Netanyahu acusa a Hizbulá de "desintegrar el alto el fuego" en el Líbano
ATENTADO EN COLOMBIA