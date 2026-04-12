Escucha completa la homilía del sacerdote de Aliste, Teo Nieto Vicente, del Segundo Domingo de Pascua de 2026, 12 de abril
Si ponemos la mirada de nuestra memoria en el texto del evangelio que proclamamos en la Vigilia Pascual escuchábamos cómo Jesús decía a las mujeres: “Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea”. Y en la lectura de los Hechos de los Apóstoles que escuchamos el domingo de Resurrección pudimos ver a Pedro diciendo que todo empezó en Galilea. Más información
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