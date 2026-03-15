Escucha la homilía del sacerdote de Aliste, Teo Nieto, del Cuarto Domingo de Cuaresma, 15 de marzo de 2026

Una de las cosas a las que estamos acostumbradas al leer el evangelio es a ver cómo los enfermos se acercan a Jesús para pedirle y remediar sus males. Sin embargo, en esta ocasión es Jesús quien se acerca al ciego, y la curación no brota de la petición del enfermo sino como respuesta a una pregunta que le hacen a Jesús: “¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?” Esta pregunta tiene que ver con la idea que tenían en aquella época de que la enfermedad era castigo de Dios por el pecado cometido y por eso les surge la duda: si ha nacido ciego, es decir, si el castigo ya le viene desde el primer momento… ¿quién ha podido pecar para que se le aplique semejante castigo? Y esto implicaba que esa persona, que estaba obligada a pedir limosna por su incapacidad estaba, además, excluida, rechazada por su supuesto pecado, pero Jesús se acerca a él y lo cura con saliva y barro y le manda lavarse en la piscina de Siloé (Enviado). Esa agua, símbolo de agua viva, no sólo le devuelve la vista, sino que, además, le hace renacer a una nueva vida de fe y libertad. Más información