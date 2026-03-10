A. S. / F. E.

VÍDEO | Bomberos forestales marchan entre Molezuelas y Villardeciervos para reivindicar empleo todo el año

Los vecinos de Molezuelas de la Carballeda arroparon a los bomberos forestales en el inicio de su marcha de protesta hasta Villardeciervos, organizada por los miembros de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León. Tras la pancarta "El monte no olvida. Un operativo de incendios 100% público y profesional que cuide nuestros montes todo el año" los miembros de la Asociación reivindicaron la profesionalización y reconocimiento de los bomberos forestales, además de empleo todo el año para no solo para extinguir sino primordialmente para prevenir incendios.