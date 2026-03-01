F. E.

VÍDEO | Nace LA OPINIÓN DE ALISTE, tercera edición nativa digital del periódico

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA amplía desde hoy su oferta informativa con el lanzamiento de LA OPINIÓN DE ALISTE, la tercera edición nativa digital del medio de comunicación líder en la provincia. Una apuesta que renueva y profundiza el compromiso con el periodismo de cercanía que viene practicando el periódico desde su fundación a finales del siglo XIX. En estos 129 años de historia ha evolucionado la forma de transmitir y consumir la información, pero lo que no ha cambiado es la presencia continua de LA OPINIÓN-EL CORREO en cada uno de los rincones de la provincia de Zamora. Por eso, menos de un año después de poner en marcha las ediciones digitales para las ciudades de Benavente y Toro, el diario redobla su apuesta por el medio rural con un espacio web que centrará su appuesta editorial en pueblos que conforman la comarca de Aliste. Más información