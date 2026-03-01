Escucha la homilía del sacerdote de Aliste, Teo Nieto, del Segundo Domingo de Cuaresma, 1 de marzo de 2026
Tras contemplar a Jesús en el desierto, en la soledad de la oración que significa estar en presencia del Espíritu, nos lo encontramos junto a Pedro, Santiago y Juan en el Tabor. En este pasaje vemos cómo el Maestro conduce a estos tres discípulos al encuentro íntimo con Dios para dos cosas: Más información
