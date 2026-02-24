V. G. / F. E.

VÍDEO | Gritos y golpes dentro del furgón antes de declarar por el asesinato de su hermano en Peleas de Abajo

Esta mañana, J. S., el presunto asesino de su hermano en Peleas de Abajo ha permanecido en el interior de un furgón de la Guardia Civil a las puertas del juzgado de Zamora esperando a ser citado por la jueza que instruye el caso. Hasta entonces, ha vociferado y dado golpes en el interior del vehículo, causando cierto revuelo en el exterior. Más información