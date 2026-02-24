Secciones

VÍDEO | Gritos y golpes dentro del furgón antes de declarar por el asesinato de su hermano en Peleas de Abajo

V. G. / F. E.

Esta mañana, J. S., el presunto asesino de su hermano en Peleas de Abajo ha permanecido en el interior de un furgón de la Guardia Civil a las puertas del juzgado de Zamora esperando a ser citado por la jueza que instruye el caso. Hasta entonces, ha vociferado y dado golpes en el interior del vehículo, causando cierto revuelo en el exterior. Más información

