Araceli Saavedra

Molezuelas de la Carballeda se levanta por las carreteras, la fauna y el tren

Así se han manifestado hoy en Molezuelas de la Carballeda para responder a la llamada de la Alianza UPA-COAG, que ha convocado una nueva protesta en Sanabria-La Carballeda. Una de las razones es el "grave deterioro" de la carretera ZA-111 que une los municipios de Rionegro del Puente con la provincia de León. A la vez reclama medidas de control de la fauna por "los cuantiosos daños que provocan en las explotaciones agrarias. También denuncian la reducción del número de paradas en la estación Sanabria AV. Más información