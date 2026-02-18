Araceli Saavedra

VÍDEO | Un ganadero de Chanos (Sanabria) abandona a sus vacas, que aparecen muertas en el monte

Cuatro vacas muertas en menos de una semana. La situación en la que se encuentra una ganadería que deambula «descontrolada y abandonada» en palabras del alcalde de Lubián, Felipe Lubián, por pueblos de este municipio de la Alta Sanabria, adquiere tintes más que preocupantes. Así lo transmite el regidor después del último episodio, con el hallazgo de otros dos animales muertos en las inmediaciones del río Tuela, en el pueblo de Chanos, después de otro aparecido el pasado fin de semana a orillas del río Pedro, en Lubián, y uno más en Chanos.