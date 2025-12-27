Secciones

Así ha sido el ensayo general de "La Cordera" de Palacios del Pan, que cobra vida tras una década

Aquí puedes ver el ensayo general de "La Cordera" de Palacios del Pan más de diez años después de su última puesta en escena. Un grupo de personas del pueblo y de localidades anejas han trabajado para que este símbolo vuelva a cobrar vida. Puedes disfrutarla este sábado, 27 de diciembre, en la iglesia de Palacios del Pan (a las 19 horas) y el próximo 3 de enero en San Ildefonso, a la misma hora. Mientras, aquí tienes un adelanto.

