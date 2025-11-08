Arrancan las actividades de las II Jornadas "Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera" con la participación de 36 restaurantes

Arrancan las actividades de las II Jornadas "Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera" con la participación de 36 restaurantes

Marina García / Cedido

Arrancan las actividades de las II Jornadas "Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera" con la participación de 36 restaurantes

Marina García / Cedido

RRSS WhatsAppCopiar URL

Hasta un total de 36 restaurantes, 22 españoles y 14 portugueses, participan en las II Jornadas 'Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera', un evento gastronómico y turístico organizado entre Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal, que se celebra durante todo el mes de noviembre y hasta el 8 de diciembre, en diferentes municipios a ambos lados de La Raya.

TEMAS

Tracking Pixel Contents