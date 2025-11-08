Marina García / Cedido

Arrancan las actividades de las II Jornadas "Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera" con la participación de 36 restaurantes

Hasta un total de 36 restaurantes, 22 españoles y 14 portugueses, participan en las II Jornadas 'Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera', un evento gastronómico y turístico organizado entre Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal, que se celebra durante todo el mes de noviembre y hasta el 8 de diciembre, en diferentes municipios a ambos lados de La Raya.