Cazadores de Zamora denuncian ataques a sus vehículos en varios pueblos del campo zamorano
Mañana convulsa para los cazadores de Zamora, que vieron como sus vehículos fueron vandalizados durante la mañana del domingo. Los hechos, que se produjeron en varios municipios de Tierra de Campos, Tierra del Pan y Alfoz de Toro, ya han sido denunciados ante la Guardia Civil.
Últimos vídeos
CUIDAMOS TU SALUD
¿Cómo afecta el cambio climático a las enfermedades neumológicas?
MANIFESTACIÓN EN SEVILLA
Una marea rosa protesta en Sevilla por los retrasos del cribado del cáncer de mama
ACTO EN CASTILLA Y LEÓN