J. N.

Cazadores de Zamora denuncian ataques a sus vehículos en varios pueblos del campo zamorano

Mañana convulsa para los cazadores de Zamora, que vieron como sus vehículos fueron vandalizados durante la mañana del domingo. Los hechos, que se produjeron en varios municipios de Tierra de Campos, Tierra del Pan y Alfoz de Toro, ya han sido denunciados ante la Guardia Civil.