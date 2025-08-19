Insultos y aplausos en la visita exprés de Pedro Sánchez a Molezuelas de la Carballeda por la oleada de incendios forestales. El presidente del Gobierno llegó a las tres de la tarde, con media hora de adelanto, y se fue a las tres y media, cuando tenía previsto llegar.

Sánchez aterrizó y salió del helicóptero desde un terreno a las afueras del pueblo y los vecinos le han podido ver de lejos, en medio de un amplio despliegue de la Guardia Civil.

El próximo martes el Consejo de Ministros declarará zonas afectadas por una emergencia de protección civil a muchos de los territorios que están sufriendo estos incendios.