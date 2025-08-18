VÍDEO | Evacuación de los vecinos de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria

La mayor parte de los veraneantes y vecinos han salido en sus vehículos particulares y en taxi
La Junta no solicitará el nivel 3
La Junta de Castilla y León descarta solicitar el nivel 3. "No pondría más medios y lo único es que reportarían a Marlaska”, asegura el portavoz Carlos Fernández Carriedo.
hace 22 min
Más de 5.000 evacuados en Castilla y León
5.300 evacuados de 76 pueblos de Castilla y León: preocupa la negativa a dejar las casas. Muchos ciudadanos rechazan dejar sus poblaciones por el miedo a que las llamas lleguen y no sean defendidas por el operativo.
La Junta se muestra comprensiva pero pide "máxima colaboración" con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
hace 24 min
Ecologistas pide la declaración de nivel 3
Ecologistas Zamora ha solicitado formalmente al Gobierno de España que asuma la gestión del incendio de Porto.
Para ello reclaman "de manera urgente" la declaración de Nivel 3 y que se active "de inmediato la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto con otros recursos estatales deapoyo aéreo, terrestre y sanitario".
hace 48 min
Nuevas localidades evacuadas por el humo
Evacuación urgente de los vecinos de Cerdillo, San Ciprián, Murias y Coso debido al humo. Se calcula que son en torno a un centenar de personas, según el censo. Son trasladadas al Centro de Transporte de Benavente.
hace 51 min
Preocupación y arrojo entre los vecinos
Los vecinos de las localidades cercanas que han decidido quedarse en los pueblos evacuados han revisado las tomas de agua y están pertrechados para defender las casas en caso de que fuera necesario.
hace 53 min
Evacuación de los vecinos de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria
Dos autobuses con 30 personas de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria son desalojadas en medio de una nube de humo y una desesperante lluvia de cenizas.
La mayor parte de los veraneantes y vecinos han salido en sus vehículos particulares y en taxi.
El fuego se dirige de nuevo al Lago de Sanabria
La Junta de Castilla y León confirma que el incendio de Porto sigue "muy activo" con "ráfagas de viento muy cambiantes" que lo dirigen de nuevo hacia el Lago de Sanabria.
200.000 hectáreas calcinadas en España en los últimos días
Según Copernicus, los incendios que arrasan España han quemado solo en los últimos cuatro días 200.000 hectáreas.
Primeras ayudas económicas
La Junta de Castilla y León celebrará el próximo miércoles un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se aprobará un acuerdo con las primeras ayudas de recuperación frente a los daños causados por los incendios.
Será un procedimiento "ágil y completo" que contará con una reserva de crédito superior a los 100 millones de euros.
Un bombero del operativo muere en León
Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León) en las labores de extinción del incendio que se declaró hace nueve días en Yeres/Llamas de Cabrera, en la comarca de Ponferrada.
Benavente, preparado para albergar a los evacuados por el fuego de Sanabria
Benavente ha comenzado esta mañana el montaje de las instalaciones del Centro de Negocios del Centro de Transportes para alojar a las personas que podrían ser evacuadas de la comarca de Sanabria por el fuego. En principio de Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda.
De momento se han dotado 24 camas que tenía disponibles Protección Civil. Desde Cruz Roja informan que se espera la llegada de 300 camas más procedentes de Cruz Roja Castilla y León y 150 más del albergue que estaba habilitado en Puebla de Sanabria.
Avanzan las llamas por Sanabria
El incendio de Porto llega hasta la Laguna de los Peces.
Evacuación urgente de Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda.
“El comportamiento del fuego no es normal”
“El comportamiento del fuego no es normal”. Así lo confirman bomberos forestales que trabajan en la contención y extinción del incendio declarado en Porto y que avanza hacia la Laguna de los Peces, lo que ha obligado a pedir el confinamiento de los vecinos de varias localidades de Sanabria y a que estén preparados por si fuera necesaria su evacuación.
Los bomberos confían en que las condiciones meteorológicas “cambien” a lo largo de la jornada de este lunes y permitan acometer las labores necesarias para mitigar el avance de las llamas. Y es que, según el relato de bomberos forestales, hasta ahora" solo se ha podido trabajar de noche" porque “a partir de las 12 o la una del mediodía el fuego avanzaba muy rápido”.
Problemas para los medios aéreos
Los hidroaviones y los helicópteros no pueden actuar en el incendio de Porto por el humo que envuelve toda la zona.
Respirar el aire en Zamora es "peligroso" para la salud
A estas horas de la mañana, respirar el aire de Zamora es peligroso para la salud. Así lo reflejan las pantallas de la estación medidora instalada en la plaza de Sagasta, que detecta el exceso de contaminación en el aire de la capital.
El dióxido de carbono es el único parámetro que se encuentran en un rango saludable. Las partículas finas en suspensión, denominadas PM 2,5, están en 346 microgramos por metro cúbico, medida calificada de "peligrosa". Las partículas gruesas, PM 10, rondan los 366 microgramos, siendo una cantidad también "peligrosa".
El humo dificulta los trabajos de extinción del incendio de Porto
Desde el puesto de mando de Peces, el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos Rabanillo, hacía un llamamiento a la precaución y que los voluntarios no actúen por su cuenta ni organicen cuadrillas para ir a apagar el fuego. Las condiciones a lo largo de la mañana no han sido favorables por el humo, que está dificultando los trabajos.
La ZA- 103 está cortada para acceder pero transitable de salida. Los veraneantes de los chalés de la orilla del Lago también han sido conminados a salir.