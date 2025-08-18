VÍDEO | Evacuación de los vecinos de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria

Más de 5.000 evacuados en Castilla y León

5.300 evacuados de 76 pueblos de Castilla y León: preocupa la negativa a dejar las casas. Muchos ciudadanos rechazan dejar sus poblaciones por el miedo a que las llamas lleguen y no sean defendidas por el operativo.

La Junta se muestra comprensiva pero pide "máxima colaboración" con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

