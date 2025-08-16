Accidentado encierro en Villamor de los Escuderos. La alcaldesa de la localidad, Maribel Escribano, ha confirmado que el incidente se ha producido cuando uno de los dos novillos que se han soltado en el festejo "ganó terreno" al caballo obligando al equino a dirigirse hacia la valla y provocando la caída del jinete que, a su vez, con la pica que portaba en la mano ha provocado heridas a uno de los aficionados que seguía el desarrollo del encierro detrás del cercado.

Los dos heridos fueron trasladados en ambulancia hasta el centro de salud de Fuentesaúco, donde han recibido asistencia médica. No obstante, el aficionado herido por la pica del caballista ha tenido que ser evacuado finalmente al Hospital Virgen de la Concha de la capital zamorana para un estudio más exhaustivo de las lesiones sufridas en el rostro y tras recibir varios puntos de sutura.

El caballista herido en el festejo de Villamor de los Escuderos es vecino de Vadillo de la Guareña y ya ha recibido el alta médica, después de una primera cura de las heridas provocadas por la caída.