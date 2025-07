Unos ochenta agricultores y ganaderos llegados desde distintos puntos de la provincia han protagonizado en Zamora una marcha silenciosa desde La Marina hasta las puertas de la Subdelegación del Gobierno en recuerdo por la muerte de David Lafoz, agricultor aragonés de 27 años que se quitó la vida el pasado 9 de julio. El joven estuvo muy comprometido con las movilizaciones del sector primario que tanto peso tiene en Zamora, donde los hombres y mujeres del campo han sentido como propia la muerte del compañero.

De hecho, los gestos de duelo y respeto por la pérdida del joven agricultor aragonés se han extendido por toda la provincia entre crespones negros, homenajes en su tierra de origen y concentraciones silenciosas en Zamora. Pereruela, Tardobispo, Bermillo de Sayago, Fuentesaúco, Toro, Morales de Toro, Benegiles, Villaralbo, hasta la propia ciudad de Zamora lucían en sus carteles de entrada en cuestión de horas un crespón negro en una señal de luto compartido. Un gesto que en puntos como Aguilar de Tera se han convertido en una doble reivindicación al mantener aún sus carteles volteados desde el mes de febrero.

Una muerte que ha tocado “el corazón de la gente, no solo de los profesionales del sector” tal y como reconoce Yoana López Durán, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora (Agrigalza) y de la Unión Nacional de las Asociaciones de Agricultores y Ganaderos Independientes (Unaspi). La conmoción ha sido tal, incluso a 480 kilómetros de distancia, “la gente se me acercaba y me daba el pésame a mí”.

Aseguran que esta pérdida se está convirtiendo en un “revulsivo para volver a salir a la calle y luchar por el campo”. "Un país sin un sector fuerte agrícola y ganadero no es nada", lamentan. Con sus chalecos reivindicativos, los agricultores y ganaderos dejan esta vez sus tractores para unirse en un gesto silencioso en homenaje a David. Las protestas por el recorte del 20% que la Comisión Europea plantea a la Política Agraria Común, la subida del IBI rústico o el decreto de expropiación de suelo agrario regresarán, probablemente en el mes de octubre, una vez finalizada la cosecha, al igual que diversas acciones el día 9 de cada mes, si bien las asociaciones y organizaciones agrarias aún deberán darle forma.