Eva Ponte

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VÍDEO | Ritmo y solidaridad en el XXII Festival Alzhéimer Benavente este sábado

Benavente une música, convivencia y compromiso social este sábado con la celebración del XXII Festival Alzhéimer Benavente, una cita ya consolidada en el calendario local que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la enfermedad de Alzheimer y apoyar la labor de las asociaciones y familias que conviven con esta realidad. Más información