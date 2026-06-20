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VÍDEO | Ritmo y solidaridad en el XXII Festival Alzhéimer Benavente este sábado

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Eva Ponte

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VÍDEO | Ritmo y solidaridad en el XXII Festival Alzhéimer Benavente este sábado

Eva Ponte

Benavente
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Benavente une música, convivencia y compromiso social este sábado con la celebración del XXII Festival Alzhéimer Benavente, una cita ya consolidada en el calendario local que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la enfermedad de Alzheimer y apoyar la labor de las asociaciones y familias que conviven con esta realidad. Más información

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