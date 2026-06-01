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Comienzan las fiestas del Toro Enmaromado de Benavente

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J. A. Gil

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Comienzan las fiestas del Toro Enmaromado de Benavente

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Beatriz Asensio pronuncia el pregón que da el pistoletazo de salida de los festejos. Desde este lunes y hasta el próximo domingo, Benavente está en fiestas. La ciudad ha lanzado hoy el tradicional chupinazo tras pregón de su alcaldesa, Beatriz Asensio. La regidora popular se ha dirigido desde el balcón del Ayuntamiento a los miles de peñistas concentrados en la Plaza Mayor para dar comienzo a la Fiesta de Interés Turístico Regional.

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