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VÍDEO | Incautan 550 gramos de "speed" en Benavente

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Mediante la Operación Hipona, la Guardia Civil ha detenido a tres personas relacionadas con el presunto tráfico de sulfato de metanfetamina, conocido como "speed". Dos de los acusados, desde Benavente y San Agustín del Pozo, se dedicaban presuntamente a la compra de esta sustancia en grandes cantidades para después venderla en pequeñas cantidades en las localidades zamoranas, con la colaboración de una tercera de Valladolid, que abastecía la red desde allí.

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