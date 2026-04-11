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VÍDEO | La Carrera del Toro Enmaromado por La Veguilla, todo un éxito

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Eva Ponte

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Eva Ponte

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Benavente ha vivido la tarde de este sábado uno de los momentos más esperados de las Fiestas de La Veguilla, la Carrera del Toro Enmaromado, una cita muy popular y con decenas de personas participantes que combina tradición, solidaridad y deporte. Más información

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