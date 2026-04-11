VÍDEO | La Carrera del Toro Enmaromado por La Veguilla, todo un éxito
Benavente ha vivido la tarde de este sábado uno de los momentos más esperados de las Fiestas de La Veguilla, la Carrera del Toro Enmaromado, una cita muy popular y con decenas de personas participantes que combina tradición, solidaridad y deporte. Más información
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