Leticia Sabater repasará los éxitos actuales y de los 2000 el viernes 29 de agosto en Abraveses de Tera. Fue la primera en confirmarse y será la tercera actuación en este 2025 de Leticia Sabater en la provincia de Zamora. Abraveses de Tera vibrará el próximo viernes 29 de agosto a ritmo de "La Salchipapa" y "Toma Pepinazo". La artista catalana cantará sus éxitos y repasará las canciones más escuchadas de la actualidad y las más icónicas de las décadas de los 90 y 2000. Será a partir de las doce de la noche.