Suárez Quiñones visita las obras de las 42 viviendas de promoción pública en Vista Alegre (Zamora)

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, acompañado del alcalde de Zamora, Francisco Guarido, han visitado este martes las obras de las 42 viviendas de promoción pública que se construyen en la calle Burgos de Vista Alegre. Se trata de un edificio con pisos para jóvenes en la modalidad de coliving, lo que significa que, además del espacio privado de las viviendas, hay determinadas zonas de servicios comunes tanto para estancia como para lavandería y otras necesidades.