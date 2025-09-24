Iberdrola invertirá 58.000 millones hasta 2028 para crecer más en redes en los Estados Unidos y el Reino Unido
Iberdrola ha anunciado hoy unas inversiones de 58.000 millones de euros durante el periodo 2025-2028 para impulsar la electrificación de la economía y las nuevas necesidades de las redes eléctricas. Estas inversiones suponen un incremento del 30% respecto al periodo 2021-2024. Así lo ha comunicado la segunda utility de Europa por capitalización bursátil en la presentación de su Capital Markets Day, que se celebra en Londres durante el día de hoy.
