Lobezno desata su lado más salvaje mientras Aniimo nos lleva a capturar criaturas

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos de la semana en el sector del ocio electrónico. Del 14 al 18 de septiembre no faltarán nuevos títulos para PS5, Xbox Series, PC, móviles, Switch y Switch 2, en cinco días especialmente animados donde puedes esperar producciones de acción, terror, estrategia, rol y simulación, además de varios proyectos independientes.

El martes se publica ‘Marvel Lobezno’, la nueva aventura de Insomniac Games protagonizada por Logan, que se publica en exclusiva para PS5 con una propuesta bastante más adulta que los anteriores trabajos del estudio dentro del universo Marvel. Tampoco podemos perder de vista ‘Fire Emblem: Fortune's Weave’, nueva entrega de la conocida serie de rol táctico, que aterriza en exclusiva para Switch 2 con una historia planteada alrededor de los Juegos Heroicos.

Nuestra relación de lanzamientos continúa con el esperado ‘Aniimo’, un RPG de acción gratuito ambientado en un mundo abierto donde podremos capturar criaturas, entrenarlas y combatir junto a ellas mientras avanzamos por su colorido mundo. Junto a él llegan ‘Trails in the Sky 2nd Chapter’, ‘Endless Legend II’ y ‘RuneScape: Dragonwilds’, además de muchas otras producciones. A continuación, puedes consultar la selección de juegos acompañados por sus correspondientes plataformas y fechas.

Lunes 14 de septiembre de 2026:

‘Creator Chronicles’ (PC)

‘RIG Riot’ (PC)

Martes 15 de septiembre de 2026:

‘Fright Train’ (PC)

‘RuneScape: Dragonwilds’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘TCG Card Shop Simulator’ (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch)

‘Train Sim World 7’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Active Matter’ (PC)

‘Marvel Lobezno’ (PS5)

Esta semana debuta ‘Marvel Lobezno’, el nuevo proyecto de Insomniac Games, estudio integrado en PlayStation Studios y responsable de ‘Marvel's Spider-Man’, ‘Marvel's Spider-Man 2’ y ‘Marvel's Spider-Man: Miles Morales’. El juego se publica en exclusiva para PS5 y es compatible con mejoras para PS5 Pro.

El popular estudio regresa al universo Marvel con una aventura de acción en tercera persona protagonizada por Logan, que opta por una puesta en escena muy cinematográfica, además un tono bastante más adulto que el empleado con Spider-Man. Los combates serán mucho más violentos y la historia apostará por una ambientación más oscura, muy ligada a la personalidad de su protagonista, que también aportará una manera de pelear mucho más agresiva y salvaje que la del trepamuros.

Tráiler de Marvel: Lobezno.

Miércoles 16 de septiembre de 2026:

‘Fallen Tear: The Ascension’ - versión 1.0 (PC)

‘Roman Sands RE:Build’ (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

‘Woodo’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ (PC)

‘Disney Epic Mickey: Rebrushed’ (iOS)

‘Aniimo’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Aniimo’ es un esperado RPG de acción gratuito ambientado en un mundo abierto donde podremos capturar criaturas, entrenarlas y utilizarlas durante los combates. Su propuesta recuerda inevitablemente a títulos como ‘Pokémon’ y ‘Palworld’, aunque apuesta por avanzar por distintos escenarios, acceder a nuevas zonas y ampliar poco a poco nuestro grupo de compañeros.

La aventura combina combates en tiempo real con elementos de rol y una historia relacionada con el crecimiento y la evolución de estas criaturas. Todavía está por ver hasta dónde llegará el formato, pero ‘Aniimo’ ya tiene a su favor que parte de una fórmula conocida a la que trata de dar un estilo propio mediante un gran mundo abierto, con mayor libertad para recorrer sus áreas de juego junto a una enorme cantidad de criaturas.

Video de YouTube sobre Aniimo - Launch Date.

Jueves 17 de septiembre de 2026:

‘Endless Legend II’ – versión 1.0 (PC, PS5, Xbox Series)

‘Kernel Hearts’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ (PS5, Switch 2, Switch)

‘Dave the Diver’ (iOS)

‘Fire Emblem: Fortune’s Weave’ (Switch 2)

‘Fortune’s Weave’ es la nueva entrega de la serie de rol táctico desarrollada por Intelligent Systems y publicada por Nintendo, en exclusiva para Switch 2. La historia comienza con el Imperio dagdano amenazado por el regreso de Balor, un dios demoníaco al que tendremos que detener con ayuda de la diosa Fortuna, capaz de viajar en el tiempo para cambiar el destino de cuatro héroes y conseguir que estén preparados para la batalla final.

Buena parte de la aventura transcurrirá cinco años antes, durante los Juegos Heroicos celebrados en Dagsion, donde esos cuatro protagonistas compiten para conseguir que se cumpla su mayor deseo. El juego conservará los combates tácticos por turnos propios de ‘Fire Emblem’ y permitirá desentrañar sus cuatro historias en paralelo.

Video de YouTube sobre Fire Emblem: Fortune's Weave.

Viernes 18 de septiembre de 2026:

‘The Walking Dead: Streets of Survival’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘Nightwater’ (PC)

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Tras convertir a Spider-Man en protagonista de tres de sus grandes producciones para PlayStation, Insomniac Games guarda el lanzador de telarañas en el cajón de dónde ha sacado las garras de Logan. La nueva aventura protagonizada por el héroe de Marvel llegará esta semana en exclusiva a PS5 con la promesa de desarrollar combates considerablemente más violentos, una historia de tono adulto y una interpretación del personaje distinta a las anteriores incursiones del estudio dentro de La Casa de las Ideas.