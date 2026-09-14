BlizzCon 2026: desde 'StarCraft' y 'Diablo' hasta 'WoW', aquí tienes un resumen de todos sus anuncios.

BlizzCon 2026 ha puesto fin a un fin de semana especialmente ajetreado para Blizzard Entertainment, que aprovechó su regreso al Anaheim Convention Center de California para dar a conocer buena parte de sus planes para los próximos años. La ceremonia inaugural acogió anuncios relacionados con ‘Diablo’, ‘StarCraft’, ‘Overwatch’, ‘Heroes of the Storm’, ‘Hearthstone’ y ‘Warcraft’, con una notable batería de novedades confirmadas para las próximas semanas y otras que todavía tardarán varios años en materializarse.

Johanna Faries, presidenta de la compañía, fue la encargada de inaugurar la presentación agradeciendo el apoyo de los jugadores antes de iniciar una sucesión de anuncios que comenzó con un proyecto de animación para Netflix ambientado en el universo de ‘Diablo’, aunque por ahora ambas compañías se reservan los detalles sobre su historia, reparto y fecha de estreno.

Diablo V - Teaser

StarCraft regresa convertido en un juego de disparos de mundo abierto

‘Heroes of the Storm’ tampoco quiso perderse la fiesta y para ello contó con Xal'atath, una nueva heroína que se incorporará al Nexo el 28 de septiembre, aunque podrá probarse previamente en el RPP a partir del 14 de septiembre. Se trata del primer personaje nuevo que recibe el juego en casi seis años, después de Hogger.

Xal'atath Reveal – Trailer

Poco después se produjo el anuncio que ocupó uno de los momentos más relevantes de la ceremonia con el regreso de ‘StarCraft’, puesto que Blizzard trabaja en un nuevo juego de disparos de mundo abierto cuya historia se desarrolla en el sector Koprulu y cuyo lanzamiento está previsto para primavera de 2030. Al frente se encuentra Dan Hay, veterano de Ubisoft que desarrolló buena parte de su carrera con ‘Far Cry’. Por ahora no se ha facilitado un subtítulo oficial ni demasiados detalles jugables, de manera que habrá que esperar para conocer cómo trasladará el estudio este universo a una propuesta de mundo abierto con el combate armado como principal ingrediente.

Starcraft - Announce Cinematic

Overwatch celebra aniversario

‘Overwatch’ celebró sus diez años de descargar munición con la presentación de Doctrine, el héroe número 54 del plantel y una incorporación inspirada en los vampiros dentro del grupo de personajes de apoyo. Para que te hagas una idea utiliza un cetro, manipula la fuerza vital y dispone de drones con forma de murciélago. Su estreno se producirá con la Temporada 5, acompañada de remodelaciones para Sombra y Roadhog, la primera pasando de daño a apoyo, además del nuevo mapa de escolta Observatorio Grimsvötn y el desenlace del Reinado de Talon.

Doctrine Hero Trailer – Overwatch

Diablo prepara los próximos años de Santuario

Buena parte de la ceremonia estuvo reservada a ‘Diablo’, que celebra treinta años y ya tiene preparado su siguiente gran capítulo. ‘Diablo V’ llegará en primavera de 2029 y presentará un Santuario en el que Diablo ha vencido y sus héroes han sido derrotados, una situación inédita para una entrega que todavía tiene mucho por enseñar.

Diablo IV - BlizzCon 2026

Antes llegará nuevo contenido para ‘Diablo IV’, ya que el juego se estrenará en Switch 2 el 15 de septiembre coincidiendo con la Temporada del ‘Legado del Infierno’, que vuelve a contar con los demonios mayores y con Deckard Caín, además de recompensas conmemorativas y equipación inspirada en distintas épocas de la franquicia. La Amazona también regresará durante la primera mitad de 2027 como parte del primer paquete de clase de ‘Diablo IV’, armada con jabalinas y procedente de la isla de Skovos.

Diablo IV - Season of Hell's Legacy

‘Hearthstone’ tampoco se quedó fuera con la presentación de ‘El Auge del Imperio Negro’, que llegará el 20 de octubre y trasladará el juego a la antigua Azeroth, en una época dominada por los Dioses Antiguos C'Thun, N'Zoth, Yogg-Saron e Y'Shaarj. La expansión introducirá además la mecánica Reunir, mientras Campos de batalla recibirá las aberraciones el 22 de septiembre. Blizzard también confirmó que el Monje se incorporará al juego de cartas en marzo de 2027, representado por Chen Cerveza de Trueno. Será la primera clase que recibe el juego en seis años y su llegada vendrá acompañada de una revisión del diario y de otros cambios relacionados con la organización de los contenidos.

Hearthstone – Tráiler

World of Warcraft se reparte entre Eclipse, The Last Titan y Forever

‘World of Warcraft’ se reservó el tramo final de la ceremonia, donde la desarrolladora empleo algo de tiempo en presentar ‘Eclipse’, la actualización 12.2 de ‘Midnight’. En ella, Xal'atath continuará acercándose al alma-mundo de Azeroth mientras la historia prepara el camino hacia ‘The Last Titan’, tercera y última expansión del arco del alma-mundo.

‘Warcraft III: Reforged’ también tuvo su espacio durante la BlizzCon con el contenido que propone ‘Reino olvidado’, una nueva campaña que ya está disponible para descargar y que, a grandes rasgos, relata la caída de Lordaeron y el nacimiento de Entrañas. Su publicación coincide con la actualización 3.0, que incorpora una renovación gráfica, cambios en el editor de mundos y diversas modificaciones para poner al día el juego.

Warcraft III Reforged: Reino olvidado – Tráiler

El cierre quedó en manos de ‘World of Warcraft: Forever’, una nueva propuesta de ‘WoW’ que convivirá con WoW moderno y WoW Classic, y cuyo estreno está previsto para el 4 de noviembre, con una beta que comenzará el 17 de septiembre. ‘Forever’ recupera el Azeroth de los primeros años y lo amplía con tres zonas nuevas, más de 1000 misiones, nueve mazmorras, dos bandas y los célicos como nueva raza jugable. El nivel máximo se mantiene en 60 y su historia transcurre después de ‘Reino olvidado’, antes de los acontecimientos del Núcleo de Magma.

World of Warcraft: Forever – Gameplay

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Mucho por llegar al universo Blizzard

BlizzCon 2026 deja a Blizzard con varios años de novedades por delante, algunas prácticamente a la vuelta de la esquina y otras que todavía tardarán bastante en llegar. ‘StarCraft’ regresará después de una larga ausencia, ‘Diablo’ tiene preparados varios proyectos dentro y fuera de los videojuegos y ‘Warcraft’ seguirá ampliando Azeroth, mientras ‘Overwatch’, ‘Hearthstone’ y ‘Heroes of the Storm’ recibirán nuevos contenidos durante los próximos meses.