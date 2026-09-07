La EVA Pro League retoma este 8 de septiembre su temporada después de la pausa de verano y lo hace con cuatro jornadas todavía por disputar antes del Stage 3 Summit del próximo 25 de octubre. Para ponernos en antecedentes, OG Esports llega como líder con 27 puntos y nueve victorias en diez encuentros, seguido por Solary, que suma ocho triunfos y dos derrotas, mientras Shifters y G2 Esports comparten la tercera posición.

La situación es diametralmente distinta para los dos representantes españoles ya que Team Heretics ha conseguido dos victorias hasta ahora y GiantX únicamente ha podido imponerse en una ocasión, con nueve derrotas antes del parón. Ambos necesitan mejorar mucho sus resultados durante este último tramo si quieren rascar las posiciones superiores.

Cuatro jornadas para cerrar la fase regular

La temporada comenzó el pasado 14 de abril y reúne a ocho clubes europeos en un formato de todos contra todos con encuentros de ida y vuelta al mejor de tres. Junto a Team Heretics y GiantX participan G2 Esports, Team Vitality, Shifters, Solary, OG Esports y SK Gaming. Cada equipo compite vinculado a una arena EVA propia y, por ejemplo, Heretics lo hace en Madrid y GiantX en Málaga, mientras el resto de sedes se reparten entre Francia y Alemania.

La EVA Pro League reactiva la pelea por el título con los españoles contra las cuerdas. / Elsotanoperdido

La tecnología permite disputar los encuentros de manera simultánea, aunque los dos conjuntos se encuentren en ciudades diferentes, los clasificados se reunirán posteriormente en una misma sede para los playoffs. Para ello, el formato utiliza arenas de movimiento libre de unos 500 metros cuadrados, por lo que la exigencia física forma parte directa de cada encuentro. Los jugadores deben correr, coordinarse y mantener la orientación durante la acción mientras compiten dentro del entorno de realidad virtual, una fórmula que acerca este formato a varias disciplinas deportivas tradicionales.

El Stage 3 Summit espera a los cuatro primeros

Una vez terminadas las cuatro jornadas restantes, los cuatro primeros equipos de la EVA Pro League obtendrán plaza para el Stage 3 Summit del 25 de octubre, donde se medirán a los cuatro mejores conjuntos procedentes del resto de la competición.

La fase regular repartirá 50.000 euros entre los ocho clubes, con 15.000 euros para el campeón, 10.000 para el segundo y 7.500 para el tercero. A esa cantidad se añadirá el 25 por ciento de los ingresos procedentes de los cosméticos oficiales de la liga, mientras el EVA Summit contará con otros 15.000 euros en premios.

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EVA Pro League – Tráiler

Todo por decidir

Con OG Esports defendiendo el liderato y Solary, Shifters y G2 Esports metidos de lleno en la pelea por las primeras posiciones, septiembre devuelve a la EVA Pro League a su tramo definitivo. Para Team Heretics y GiantX, en cambio, estas cuatro jornadas representan la última oportunidad para mejorar una primera parte de temporada complicada antes del cierre de la clasificación.