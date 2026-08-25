Mateo Ferreira conquista en Barcelona el mayor Regional Qualifier de Riftbound

Tres días de competición en la Fira de Barcelona terminaron coronando a Mateo Ferreira Vázquez, ‘TheManLand’, como campeón del Regional Qualifier de ‘Riftbound’, el juego de cartas coleccionables basado en el universo de ‘League of Legends’. El madrileño del equipo Micelion cerró un torneo con una participación multitudinaria con una victoria por 2-0 ante Koko López, después de abrirse paso por unas eliminatorias que reunieron a varios de los jugadores con mejores resultados del circuito internacional y en las que el conjunto español consiguió colocar a dos representantes entre los cuatro primeros.

Barcelona reunió a 2.224 jugadores en competición, la mayor participación registrada hasta ahora en un Regional Qualifier de ‘Riftbound’, mientras la organización contabilizó alrededor de 3.800 entradas vendidas durante un fin de semana que también incluyó actividades paralelas para el público. Sin embargo, la atención terminó trasladándose a las mesas y a un cuadro final en el que Ferreira fue creciendo ronda tras ronda con su mazo de Ornn hasta conquistar un torneo que había comenzado con Koko López al frente de la clasificación tras la fase suiza.

Riftbound. / Cedida

Dos jugadores de Micelion alcanzan las eliminatorias

Koko López, representante de CTCG, accedió al Top 8 en primera posición después de sumar once victorias y dos derrotas con Kennen, seguido por el italiano Francesco ‘Mosik’ Moschini, también con Kennen. Kyle ‘Prismaticism’ Belaiche ocupó el tercer puesto con un mazo de Rengar y Hugo ‘Shaßßat Shalom’ Sahnoune avanzó como cuarto clasificado con Master Yi, mientras Micelion consiguió situar a sus dos representantes madrileños inmediatamente después, con Pedro ‘Squirtle’ Bañeres en quinta posición con Azir y Mateo ‘TheManLand’ Ferreira sexto con Ornn. Sarah ‘Gonkra’ Beaulieu y Marco ‘Hisoka’ Belacca completaron los ocho nombres que continuaron peleando por el título.

Los cuartos de final dejaron la competición en manos de cuatro aspirantes. Gonkra dejó fuera a Mosik, Koko López superó a Hisoka y Ferreira solventó con rapidez su enfrentamiento contra Prismaticism, mientras Bañeres mantuvo vivas sus opciones tras derrotar por 2-0 a Shaßßat Shalom. El resultado dejó a los dos integrantes de Micelion entre los cuatro aspirantes que continuaban en competición, aunque sus caminos no llegaron a cruzarse porque las semifinales emparejaron a Ferreira con Gonkra y a Bañeres con Koko López.

Ferreira volvió a imponerse y consiguió el acceso a la final, mientras Koko López puso término al intento de Bañeres de conquistar su tercer Regional Qualifier consecutivo. Con ambos finalistas frente a frente, ‘TheManLand’ mantuvo el rendimiento mostrado durante las eliminatorias y cerró la serie por 2-0 para levantar el título en Barcelona con Ornn, una combinación que además le permitió recibir el reconocimiento Best of Ornn. Bañeres, por su parte, terminó tercero y obtuvo el Best of Azir.

Bañeres. / Cedida

Bañeres se quedó a las puertas del triplete

El tercer puesto de Pedro Bañeres tuvo además un mérito añadido por la forma en que consiguió alcanzarlo. El jugador de Micelion llegaba a Barcelona después de haberse proclamado campeón invicto en los Regional Qualifier de Lille y Utrecht, por lo que una tercera victoria consecutiva habría supuesto su tercer título seguido dentro de un circuito que todavía atraviesa su primera temporada. Sin embargo, una derrota y un empate durante la primera jornada le obligaron a comenzar el domingo situado en el puesto 95 de la clasificación general.

Desde esa posición, Bañeres encadenó victorias hasta alcanzar primero el Top 8 y posteriormente las semifinales, donde Koko López terminó con sus opciones de repetir triunfo. El resultado impidió el triplete, aunque permitió al madrileño cerrar el fin de semana en tercera posición y mantenerse entre los jugadores con mejores resultados durante la primera temporada competitiva de ‘Riftbound’.

Ferreira también valoró el rendimiento de su mazo de Ornn y agradeció el apoyo recibido durante el torneo, especialmente el de los aficionados y su familia, tras completar un fin de semana que acabó convirtiéndolo en vencedor del Regional Qualifier con mayor número de participantes celebrado hasta ahora.

Regional Qualifyer. / Cedida

El camino continúa hacia Stuttgart y el Mundial

Barcelona supone además un nuevo paso dentro de la clasificación internacional de ‘Riftbound’. Los 64 primeros jugadores del Regional Qualifier obtuvieron una invitación para disputar un Regional Championship y podrán utilizarla para competir en el campeonato regional que elijan. Europa celebrará su campeonato del 6 al 8 de noviembre en Stuttgart, mientras la cita norteamericana tendrá lugar del 11 al 13 de diciembre en Las Vegas.

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Los ocho primeros clasificados de cada Regional Championship conseguirán posteriormente una invitación para disputar el primer Campeonato Mundial de ‘Riftbound’, cuya fecha y sede todavía no se han anunciado. Después de conquistar Barcelona ante más de 2.200 participantes, Ferreira abandona la Fira con el título, Bañeres suma un tercer puesto tras dos victorias consecutivas y Micelion cierra el torneo con dos integrantes entre los cuatro primeros, un resultado que permite al equipo español afrontar con dos de sus jugadores entre los mejores una recta final de temporada que continuará en Stuttgart.