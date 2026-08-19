Disney Lorcana aterrizará en PC y móviles con una versión digital que ya está en desarrollo

Ravensburger aprovechó su paso por el D23 celebrado en Anaheim, California, para dar a conocer buena parte de sus planes para los próximos meses, donde no faltaron numerosas novedades previstas para 2027. Ante más de 800 seguidores, la compañía ofreció un primer vistazo a ‘Cosmic Quest’, cuya llegada está prevista para la primavera de 2027, confirmando por el camino que ‘Disney Lorcana’ tendrá mayor presencia en eventos y parques Disney. Como última parada se reservó la presentación de la versión digital, ya que ya está en desarrollo para ordenadores y dispositivos móviles.

La empresa todavía no ha comunicado cuándo se podrá probar esta adaptación, aunque si estás interesado puedes registrarte para recibir información sobre las pruebas públicas. Elaine Chase, directora de ‘TCG’ en Ravensburger, explicó que la intención de la compañía pasa por llevar el juego a un público todavía mayor y hacer posible que ‘Disney Lorcana’ pueda disfrutarse también en formato digital y en cualquier lugar. El anuncio se produce, además, coincidiendo con el tercer aniversario de ‘Disney Lorcana TCG’, que a lo largo de estos años ha publicado 13 colecciones con un catálogo que ha superado las 3.000 cartas diferentes de las que se han vendido 2.800 millones en todo el mundo, al tiempo que ‘Attack of the Vine!’ continúa manteniendo una elevada demanda entre jugadores y coleccionistas.

La nueva guía ilustrada de Disney Lorcana junto a Ravensburger. / Agencias

Más presencia de Lorcana en los Parques Disney

Además, la presencia de ‘Disney Lorcana’ en los eventos y Parques Disney crecerá durante los próximos años. Por el momento se ha confirmado que formará parte del EPCOT International Festival of the Arts en 2027, donde habrá cartas promocionales exclusivas y regalos asociados a determinadas compras que únicamente podrán conseguirse a través de esta iniciativa.

Durante la presentación conducida por Krystina Arielle, también se pudieron ver por primera vez algunas páginas de ‘Disney Lorcana TCG: A Visual Guide Through the Magical Realm’, una guía prevista para 2027 dedicada a la historia del juego y al trabajo artístico que acompaña a sus cartas. El D23 fue asimismo la primera cita en la que el público pudo adquirir ‘Quest of Wonders: An Illumineer’s Lorebook’, un libro dedicado al trasfondo de ‘Disney Lorcana’.

Los Collector Boosters llegarán a principios de 2027

Ravensburger aprovechó el encuentro para ofrecer nuevos detalles de los Collector Boosters, sobres dirigidos especialmente a los coleccionistas que incluirán 12 cartas premium foil cada uno. Junto a ellos llegará un nuevo tipo de carta denominado Illustrious, con una tirada extremadamente reducida, ya que solo se imprimirán 23 copias de cada una en cada colección.

La primera carta Illustrious mostrada pertenece a Into the Inkdark y corresponde a Maleficent - Biding Her Time, ilustrada por Kendall Hale. Su elección remite a la primera carta de Disney Lorcana TCG presentada durante el D23 de 2022. Los Collector Boosters se estrenarán junto con Into the Inkdark a principios de 2027 y se pondrán a la venta en las tiendas Ravensburger Play Hub y en determinados establecimientos Disney.

Una de las muchas colecciones que puedes adquirir del famoso juego de cartas Disney Lorcana. / Agencias

También se confirmó asimismo Curator’s Collection Beauty and the Beast Edition, una nueva edición que llegará en octubre coincidiendo con el 35.º aniversario de La Bella y la Bestia. Incluirá nuevas ilustraciones para seis glimmers protagonizados por personajes muy apreciados entre los jugadores, como Gaston - Intellectual Powerhouse y Belle - Hidden Archer, y se pondrá a la venta en determinados establecimientos Disney.

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Lorcana amplía sus competiciones

Ryan Miller, cocreador y director de producto y juego en Ravensburger, explicó asimismo que el equipo trabaja en hacer crecer el Disney Lorcana Challenge ’26-’27 mediante nuevas competiciones con las que atender la elevada demanda que está recibiendo el circuito. El D23 acogió además el primer torneo de ‘Disney Lorcana TCG’ emitido en directo dentro del evento, en el que 128 jugadores compitieron por una plaza en el Disney Lorcana Challenge ’26-’27 North American Championship.