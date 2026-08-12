VALORANT prepara tres días de acceso gratuito en Badalona con torneos, jugadores profesionales y actividades

Badalona se prepara para recibir a finales de agosto una de las grandes citas del VCT EMEA, y esta vez no será necesario disponer de una entrada en las finales para participar en buena parte de las actividades. Riot Games organizará del 28 al 30 de agosto un Fan Fest gratuito alrededor del Palau Olímpic de Badalona coincidiendo con la fase final del VCT EMEA Stage 2, que reunirá a los mejores equipos de la región en tres jornadas que servirán para conocer al campeón de esta segunda fase y adjudicar dos plazas directas para el Champions de Shanghái. El encuentro ampliará así la competición más allá de los enfrentamientos disputados dentro del pabellón mediante zonas de juego, torneos presenciales, encuentros con creadores y jugadores profesionales, espacios dedicados al arte y numerosas actividades relacionadas con el universo del título.

Mucho por jugar

Riot Games distribuirá el Fan Fest entre tres espacios denominados A Site, B Site y la zona interior del recinto, cada uno con condiciones de acceso y propuestas diferentes. El grueso de las actividades se concentrará alrededor del pabellón y podrá disfrutarse sin necesidad de disponer de entrada para las finales, una fórmula con la que la compañía quiere acompañar la primera gran cita del VCT EMEA celebrada en un pabellón fuera de Berlín. La organización ya había adelantado meses atrás que el encuentro de Badalona estaría acompañado por actividades abiertas al público y experiencias desarrolladas junto a los equipos y socios de la competición.

También fuera del pabellón

Buena parte de la actividad estará concentrada en la zona de juego, donde los asistentes podrán disputar duelos individuales, enfrentarse a jugadores profesionales y participar en retos de ‘Retake’ por equipos de tres, mientras el viernes y el domingo habrá encuentros de ‘Swift Play’ de cinco contra cinco para grupos ya formados o personas que quieran completar equipo allí mismo. El sábado 29 llegará además ‘Kings of Barcelona’, una parada presencial del Circuito Tormenta, la competición amateur de Riot Games en España, que permitirá inscribirse previamente y competir en PC durante una jornada reservada para este torneo.

La hora de los clubes

Los clubes del VCT EMEA también tendrán presencia propia durante el fin de semana, con espacios dedicados a Team Heretics, Fnatic, FUT Esports, Gentle Mates y Team Vitality, además de posibles incorporaciones entre los equipos que terminen llegando a la gran final. Estas zonas reunirán productos oficiales, sorteos y enfrentamientos individuales contra integrantes de los propios equipos. Por su parte, Razer contará con un espacio reservado para encuentros, firmas y fotografías con creadores de contenido y diferentes figuras vinculadas a la competición del VCT EMEA.

El juego saldrá además de las pantallas mediante varias pruebas inspiradas directamente en sus mecánicas, entre ellas ‘The Range’, que trasladará la galería de entrenamiento a una prueba física de puntería en la que habrá que acertar sobre cabezas de robots. ‘Defuse the Spike’, por su parte, propondrá detener un temporizador exactamente a los siete segundos, el tiempo necesario para desactivar por completo el Spike dentro de ‘Valorant’, mientras que a estas actividades se sumará ‘Wingman’s Destination’, un pequeño juego de plataformas inspirado en los títulos clásicos en el que habrá que llevar a Wingman esquivando cajas de Radianita hasta alcanzar el trofeo, además de varios espacios para fotografiarse junto a una réplica del trofeo del VCT EMEA.

Del trencadís a los artistas

Barcelona y Badalona tendrán también presencia dentro de las actividades mediante un taller organizado junto a MOSAICCOS, donde los asistentes podrán elaborar un pequeño imán recurriendo a la técnica catalana del trencadís. El Fan Fest contará además con un Artist Alley dedicado a ocho ilustradores y escultores relacionados con el universo de ‘Valorant’, entre ellos sunfwer, tru.koo, akynoctua, adjilemon, lizethnailedit, theartfail, bealcuadradop y dcpescultor, que expondrán y venderán obras durante las tres jornadas.

Acceso gratuito con espacios para todas las edades

La distribución del recinto determinará también quién puede entrar en cada zona. La zona A Site estará situada en la parte trasera del pabellón, con entrada por la calle Pau Claris, y reunirá los clubes, artistas, patrocinadores, zona de juego y encuentros con creadores, aunque su acceso estará reservado a mayores de 16 años y dependerá del aforo disponible. La zona B Site ocupará la plaza principal con acceso por la calle de Ponent y estará abierta a todas las edades, mientras la zona interior del pabellón quedará reservada a las personas que dispongan de entrada para las finales, donde encontrarán la tienda oficial de Riot Games y actividades adicionales durante los descansos de los enfrentamientos.

Horarios del Fan Fest

El Fan Fest abrirá el viernes 28 de agosto entre las 13.00 y las 18.00 horas, mientras el sábado 29 y el domingo 30 ampliará su horario de 12.00 a 20.00 horas. No será necesario disponer de entrada de las finales para acceder a sus espacios exteriores, aunque algunas zonas estarán sujetas a limitaciones de edad y capacidad. El Palau Olímpic de Badalona dispone además de conexiones mediante las líneas 2 y 10 Nord de Metro, el Trambesòs con parada en Gorg, autobús y la línea R1 de Rodalies, por lo que puede alcanzarse mediante transporte público desde Barcelona.

El fin de semana tendrá como trasfondo una competición especialmente importante para la temporada del VCT EMEA, ya que la fase 2 terminará en Badalona después de sus eliminatorias de Berlín y reunirá a los equipos clasificados en tres jornadas que desembocará en la gran final del domingo 30 de agosto. Los dos equipos que alcancen esa final conseguirán las plazas directas de EMEA para el Champions de Shanghái, mientras que los otros dos representantes de la región se conocerán mediante los puntos de campeonato acumulados durante la temporada, de manera que alrededor del Fan Fest habrá bastante más en juego que pasar unas horas probando actividades de ‘Valorant’.