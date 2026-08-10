'Oblivion' desembarca en Switch 2 mientras Madden NFL 27 estrena temporada

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos de la semana en el sector del ocio electrónico. Del 10 al 14 de agosto llegarán nuevos títulos a PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch y Switch 2, durante unos días especialmente atractivos para los jugadores de compatibles que se acompañan de varios lanzamientos de gran tamaño en consolas.

Bethesda abre nuestra selección con ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered’, que estrena por fin su versión para Switch 2 después de su paso por el resto de plataformas. También se publica ‘Madden NFL 27’, nueva entrega del simulador de fútbol americano de EA Sports, que vuelve esta temporada con cambios en el modo Franchise y numerosas novedades sobre el terreno.

Nuestro trío de elegidos se completa con ‘Defender of the Crown: The Legend Returns’, el regreso del clásico de estrategia medieval publicado originalmente para Amiga en 1986. Junto a ellos llegan producciones independientes tan interesantes como ‘Agent 64: Spies Never Die’, ‘Agefield: High Rock the School’, ‘Duskfade’, ‘Hell Let Loose Vietnam’ y ‘Wild Blue Skies’, entre muchas más. A continuación, puedes consultar una selección de juegos acompañados por sus correspondientes plataformas y fechas.

Lunes 10 de agosto de 2026

‘Pax Autocratica’ (PC)

‘Car Wash Simulator’ (PC)

Martes 11 de agosto de 2026

‘Echoes of Mystralia’ (PC)

‘Agent 64 Spies Never Die’ (PC)

‘Stonewards’ (PC)

‘Warhounds’ (PC)

‘Luminary’ (PC)

‘Sword & Shield Simulator’ (PC)

‘Ledgerbound’ (PC)

‘RIFTSTORM’ (PC)

‘The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered’ (Switch 2)

‘Oblivion Remastered’ estrena por fin su versión para Switch 2, una adaptación especialmente ambiciosa por las exigencias de su mundo abierto y por el uso de Unreal Engine 5. En modo portátil funcionará a 900p y 30 fps, mientras que al conectar la consola al televisor alcanzará los 1080p manteniendo los 30 fps, además de incorporar DLSS para mejorar la resolución mediante reescalado. Bethesda también ha preparado un sistema de control bastante completo para esta edición, con manejo por movimiento, compatibilidad con la pantalla táctil y un modo ratón que aprovecha las posibilidades de los nuevos Joy-Con.

Video de YouTube sobre el tema.

Miércoles 12 de agosto de 2026

‘Agefield High Rock the School’ (PC)

‘Security 51’ (PC)

‘Mandate Order’ (PC)

Jueves 13 de agosto de 2026

‘Defender of the Crown: The Legend Returns’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

El clásico ‘Defender of the Crown’, publicado para Amiga en 1986, vuelve cuatro décadas después mediante una nueva edición que conserva buena parte de su propuesta original. Su jugabilidad nos invita a la conquista de territorios, el reclutamiento de ejércitos, los asedios a castillos y combates contra los señores rivales por el dominio del reino. Esta nueva edición incluye tres formas de jugar, entre ellas una Retro, que conserva casi intacta la versión de Amiga, y Classic, que retoca su presentación y algunos aspectos jugables para acercarlos a los sistemas actuales. La tercera modalidad, Kingdom, introduce mapas que cambian en cada campaña, combates resueltos mediante dados, habilidades que se van obteniendo conforme avanza la aventura y varios niveles de dificultad, además de torneos, rescates, incursiones para conseguir oro y asedios destinados a reducir las fuerzas enemigas.

Tráiler del videojuego Defender of the Crown: The Legend Returns.

‘Duskfade’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Hell Let Loose Vietnam’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Rivage’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Skatesterre’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘The Legend of Mala Tokmachka’ (PC)

‘Low-Budget Repairs’ (PC)

‘Clawed’ (PC)

‘Servant of the Lake’ (PC)

‘Sandustry’ (PC)

‘Wild Blue Skies’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Path of Idle Old Gods Rising’ (PC)

‘Madden NFL 27’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Madden NFL’ regresa con una nueva temporada de fútbol americano y varias novedades, entre ellas Persona Engine, un sistema incorporado al modo Franchise que asigna a los jugadores rasgos de personalidad, motivaciones y reacciones distintas, de manera que la liga va cambiando según transcurre la temporada y las situaciones que se producen dentro y fuera del campo. EA Sports también ha revisado el juego sobre el césped, con nuevas pugnas por el balón entre receptores y defensas, mayor importancia del momento exacto de la recepción, más recursos en jugadas de pocas yardas y nuevas posibilidades antes de iniciar cada jugada.

Tráiler del videojuego Madden 27.

Viernes 14 de agosto de 2026

‘Lootbound’ (PC, Xbox Series)

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