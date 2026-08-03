Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un incendio en una planta de residuos de Roales moviliza a los servicios de emergenciaUn ciclista resulta herido en una colisión con un turismo en este pueblo de Zamora Un ciclista resulta herido en una colisión con un turismo en este pueblo de ZamoraEclipses: de presagios del fin del mundo a objeto de estudio científico en ZamoraUn espectáculo de drones, plato fuerte de la programación especial por el eclipse solar en ZamoraLa guía "De Zamora al cielo" te enseña a construir una cámara oscura casera para observar el eclipse solar con seguridad: sigue estos pasos La guía "De Zamora al cielo" te enseña a construir una cámara oscura casera para observar el eclipse solar con seguridad: sigue estos pasos
instagramlinkedin

Novedades

El Riftbound Regional Qualifier de Barcelona reúne creadores, encuentros y cosplay entre numerosas actividades

Los mejores jugadores del juego de cartas coleccionables (TCG) ambientado en Runeterra competirán del 21 al 23 de agosto en la Fira

Riftbound Regional Qualifier

Riftbound Regional Qualifier

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Riftbound’, el juego de cartas coleccionables ambientado en el universo de Runeterra y desarrollado por Riot Games, celebrará del 21 al 23 de agosto su último Regional Qualifier europeo del año, acompañado de un amplio programa de actividades para jugadores y aficionados. Para todo esto, la Fira de Barcelona acogerá una cita centrada en los mejores jugadores del continente, donde se ofrecerá, además, un completo programa de actividades para todo tipo de público.

Acercarse al universo de Runeterra

Es decir, durante todo el fin de semana, tanto los aficionados como las personas interesadas en descubrir ‘Riftbound’ podrán conocer de cerca el juego mediante demostraciones, actividades abiertas a los asistentes y propuestas inspiradas en el amplio universo de Runeterra. Con esto, a partir del viernes, se podrá conocer a algunas de las figuras más conocidas entre los jugadores, incluidos cosplayers como BMZ y Darka, además de creadores de contenido como CooLife Game, Necrit, Momokun y YamatoCannon.

El evento contará también con una exposición dedicada a algunas de las cartas más raras y codiciadas de ‘Riftbound’, así como mesas de demostración y tutoriales de iniciación para las personas interesadas en aprender a jugar con la ayuda del equipo de Riot Games.

Entradas agotadas

Aquellos que puedan asistir tendrán acceso a una tienda oficial de productos, con artículos exclusivos para el Qualifier de Barcelona, como el pin del evento. En este sentido, aunque las entradas para acudir al evento se agotaron en cuestión de minutos, el torneo podrá seguirse en directo a través del canal oficial del juego y mediante emisiones compartidas con diversos creadores, que retransmitirán tanto la competición como parte de las actividades programadas durante el fin de semana.

El efecto Barcelona

“Los jugadores de Riftbound siguen superando nuestras previsiones más optimistas y no se nos ocurre un lugar mejor que Barcelona para reunirlos con motivo de un Regional Qualifier. Hace poco presentamos nuestros planes para la competición en 2027, una muestra de nuestro compromiso y de la ilusión con la que afrontamos el futuro de Riftbound”, ha declarado Michael Sherman, director de Gestión de Producto de Esports.

Noticias relacionadas

Con este programa, Riot Games plantea el Regional Qualifier de Barcelona como una celebración para los jugadores de ‘Riftbound’ y, en general, para los seguidores del universo de ‘League of Legends’, en la que se reunirán competición de máximo nivel, creadores de contenido, y actividades planteadas para saciar el apetito de los aficionados al juego de cartas coleccionables.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desaparece en Burganes de Valverde y lo localizan horas después en el interior de una nave abandonada
  2. El consejero de Agricultura tras conocer el daños del incendio de Fermoselle: 'Tiene que verse con normalidad cortar una zarza o un árbol
  3. DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
  4. Los cazadores de Fermoselle auxilian a la fauna salvaje tras el incendio: 'Alimentar a los animales es ahora lo más urgente
  5. Demetrio Madrid celebra sus 90 años junto a su familia en la capital zamorana
  6. El operativo del incendio de Fermoselle se ha enfrentado a un fuego muy voraz y destructivo: 'Hay gente que se juega la vida
  7. Teresa Clavero, la joven que dejó su vida en León para emprender en Mombuey
  8. Un vecino de Moraleja del Vino, obligado a dejar su casa que podría desplomarse por filtraciones de la red de agua potable

El Riftbound Regional Qualifier de Barcelona reúne creadores, encuentros y cosplay entre numerosas actividades

El Riftbound Regional Qualifier de Barcelona reúne creadores, encuentros y cosplay entre numerosas actividades

VÍDEO | Así se ve el incendio de Zaresa a 150 metros del foco

El Celtic se cruzará con el LASK y el Olympiacos busca rival tras el sorteo del 'play-off' de la Champions

El Celtic se cruzará con el LASK y el Olympiacos busca rival tras el sorteo del 'play-off' de la Champions

Noname y Villaralbo B inician sus respectivas pretemporada

Noname y Villaralbo B inician sus respectivas pretemporada

La UEFA sortea los 'play off' de la Europa League y la Conference League

La UEFA sortea los 'play off' de la Europa League y la Conference League

Miles de personas la tuvieron como mascota y hoy es una de las especies invasoras más preocupantes de España

Miles de personas la tuvieron como mascota y hoy es una de las especies invasoras más preocupantes de España

La I primera Rebelión de la Cebada concluye con éxito en Toro

La I primera Rebelión de la Cebada concluye con éxito en Toro

La renovación total del tejado de la capilla del cementerio de Zamora, en marcha

La renovación total del tejado de la capilla del cementerio de Zamora, en marcha
Tracking Pixel Contents