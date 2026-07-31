Black Desert estrena al Agente y prepara grandes cambios para los próximos meses

Pearl Abyss ha lanzado al Agente, la trigésima segunda clase jugable de su MMORPG ‘Black Desert’, junto con varias actualizaciones de contenido, progresión y tecnología que amplían las posibilidades de la entrega y facilitan el avance de los jugadores.

Operativo secreto

Disponible ya en todo el mundo, el Agente está concebido como un operativo secreto y es el hermano menor de Deadeye, su hermana, presentada como clase jugable en 2024. Al igual que ella, emplea revólveres como arma principal, aunque de mayor calibre. Su arma secundaria, la Bala mágica, proporciona fuego de apoyo y potencia sus capacidades físicas para ejecutar ataques más poderosos. El Agente ofrece un estilo de combate rápido y elegante gracias a habilidades como Parpadeo, que le permite entrar y salir de la pelea en cuestión de segundos, y Técnica Mozambique, inspirada en maniobras de tiro táctico del mundo real.

Imágenes de la nueva clase de Black Desert. / Agencias

Acelera tu progresión

Pearl Abyss también ha presentado HyperBoost, un nuevo programa de apoyo a la progresión diseñado para agilizar el desarrollo de personajes tanto de los nuevos Aventureros como de los que regresan al juego. El programa guía a los jugadores hasta alcanzar una puntuación combinada de 730 en Poder de Ataque y Poder de Defensa, lo que les permitirá acceder a una amplia variedad de contenidos principales de Black Desert.

Al graduar a un Personaje de temporada, avanzar por la Academia de Olivia y completar los objetivos asignados, los jugadores podrán obtener los materiales necesarios para fabricar las tres Armas Soberanas, seis Accesorios Kharazad PEN (V), cuatro piezas de Armaduras Arcáicas y dos Corazones de Garmoth transmutados.

Lo que está por venir

Estas actualizaciones llegan tras los anuncios realizados durante el Heidel Ball 2026, celebrado el 26 de julio en California, donde la casa de entretenimiento presentó su hoja de ruta a largo plazo para ‘Black Desert’, que incluye nuevas regiones, sistemas de progresión y mejoras técnicas.

Dentro de estos planes, Pearl Abyss presentó ‘Edania Part 2’, una expansión que ampliará la región de Edania y reunirá a personajes relevantes de la historia del juego, entre ellos Elion, Agris y Aal. La expansión cerrará el primer gran arco narrativo de ‘Black Desert’.

El Agente será una clase de operativo secreto y la hermana del personaje también será jugable. / Agencias

Edania Part 2 incorporará asimismo dos nuevos tipos de accesorios. Los Ekleta podrán reforzarse a partir de los actuales accesorios de Kharazad, mientras que los Apeiron podrán fabricarse de forma independiente, sin necesidad de equipamiento Kharazad, y venderse a través del Mercado central. Los materiales necesarios para fabricar los Apeiron se obtendrán en las zonas de monstruos incluidas en Edania Part 2.

Cambio de personaje y Expedición familiar

Pearl Abyss presentó además dos nuevos sistemas compartidos para toda la familia, que facilitarán la gestión de personajes. El sistema Cambio de personaje permitirá a los jugadores alternar entre personajes de la familia sin pantallas de carga adicionales, al interactuar con aquellos que estén desplegados en el mundo o desde la interfaz de selección de personajes.

Expedición familiar permitirá, por su parte, que los Aventureros asignen personajes alternativos a actividades como recolección, procesamiento y pesca con las que obtener ingresos adicionales. Los jugadores podrán desbloquear y ampliar las plazas de expedición al cumplir determinadas condiciones.

Actualizaciones técnicas

El apartado gráfico recibirá varias actualizaciones tecnológicas durante agosto y septiembre, que incorporarán compatibilidad con DirectX 12, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1 y NVIDIA DLSS, que permitirán obtener un rendimiento gráfico más estable. Una vez implementada la tecnología FSR 3.1, la versión de PC de ‘Black Desert’ será compatible también con FSR 4.1.

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Más adelante se incorporarán el Analizador de combate de Marni, que permitirá consultar datos de combate como el daño infligido, el daño recibido y el daño por segundo (DPS); Ferrica, una nueva montura basada en monstruos ya presentes en el mundo de ‘Black Desert’; nuevo equipamiento de grado amarillo para barcos; y una revisión del sistema de progresión de niveles y experiencia, para que subir de nivel vuelva a resultar relevante.