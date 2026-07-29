Videojuegos en verano: las pautas para que los niños disfruten sin caer en excesos

El verano supone un cambio importante en las rutinas de niños y adolescentes. Con más tiempo libre y menos obligaciones escolares, también aumenta el tiempo que muchos dedican a los videojuegos. Ante esta situación, especialistas del Centro de Salud Teknon recuerdan la importancia de mantener unos límites y de combinar esta forma de ocio con otras actividades.

El psiquiatra infantil y adolescente Jordi Sassot y el psicólogo clínico infantil y adolescente Cristian Toribio señalan que las nuevas tecnologías forman parte de la vida cotidiana y que la clave no está en rechazarlas, sino en hacer un uso adecuado de ellas. También consideran que conocer estas herramientas resulta fundamental para que las familias puedan acompañar a los menores.

El verano no debe significar perder las rutinas

Los especialistas indican que las vacaciones representan un cambio respecto al curso escolar, con menos obligaciones y horarios más flexibles, pero subrayan que esa situación no debe confundirse con la ausencia de normas.

En este sentido, apuntan que durante el verano conviene mantener ciertos límites, conservar algunas rutinas y diversificar las actividades de ocio, evitando centrar todo el tiempo libre en una única forma de entretenimiento.

Cuándo el uso de los videojuegos puede convertirse en un problema

El Centro de Salud Teknon señala que un uso excesivo de los videojuegos puede resultar perjudicial cuando afecta a otras áreas de la vida cotidiana o genera conflictos en la dinámica familiar.

Entre las situaciones que menciona figuran el aislamiento, la desconexión del entorno, la falta de actividad física, la reducción de la interacción social, la irritabilidad, la sensación de necesidad asociada al juego y las conductas evasivas.

Los especialistas consideran que establecer límites, ejercer un control adecuado y acompañar a los menores puede ayudar a prevenir este tipo de comportamientos y evitar que deriven en posibles adicciones.

Recomendaciones para las familias

Entre los consejos que recoge el Centro de Salud Teknon figura fomentar otras actividades de ocio además de los videojuegos y limitar el número de horas dedicadas a jugar.

También recomienda que el lugar donde se utilicen las videoconsolas o los dispositivos esté situado en una zona visible de la vivienda y establecer normas de uso pactadas con los menores. Los especialistas añaden que esos acuerdos pueden negociarse previamente, aunque recuerdan que el incumplimiento de las normas debe conllevar las limitaciones acordadas.

Asimismo, recuerdan que la mayoría de consolas, ordenadores, teléfonos móviles y tabletas disponen de herramientas de control parental que permiten restringir tanto el tiempo de uso como el acceso a determinados videojuegos.