Teamfight Tactics: Foresta encantada se publica en agosto con la nueva mecánica de Fuegos Fatuos

Riot Games ha revelado oficialmente ‘Foresta encantada’, el próximo set de su popular juego de estrategia ‘Teamfight Tactics’ (TFT). Inspirado en bosques mágicos, criaturas fantásticas y cuentos de hadas ancestrales, el set introduce la mecánica de los fuegos fatuos, así como nuevos atributos, campeones legendarios, elementos cosméticos y cambios en la creación de equipos.

La llegada de los fuegos fatuos

Los fuegos fatuos son una novedad importante de ‘Foresta encantada’ y se presentan como seres mágicos que funcionan como fuentes temporales de poder de un solo uso. Inspirados en la popular mecánica de los amuletos de Caos y calderos, ofrecen alternativas tácticas mediante mejoras de combate, recompensas económicas, experiencia y tratos arriesgados con premios valiosos.

Los jugadores podrán comprar un solo fuego fatuo por ronda, aunque la tienda ofrecerá versiones más potentes conforme avancen las rondas. El paso de los amuletos a los fuegos fatuos mejora la presentación, amplía las posibilidades e incorpora novedades en la interfaz y nuevos sistemas de progresión para darles más usos. Además, estos adorables habitantes de ‘Foresta encantada’ saltarán, volarán o nadarán por la pantalla al comprarlos con animaciones creadas expresamente para el set.

Atributos y orígenes

Además, ‘Foresta encantada’ incluye numerosos campeones y atributos para que los jugadores prueben distintas combinaciones de equipo:

Bestias de la Grieta: Esta composición vertical traslada a ‘TFT’ algunos de los monstruos de la jungla más conocidos de ‘LoL’. Los jugadores pueden fortalecer a cada bestia mediante un sistema de mejoras alfa, con efectos como Mejora roja y Mejora azul, además de opciones propias de ‘TFT’, como la morada para el veneno adaptable de los Gromp y la naranja para la reducción de armadura de los Picuchillos. Conforme aumenta el nivel del atributo, será posible desatar una estampida de criaturas disponibles en la tienda y, en su nivel superior, reclutar al poderoso Dragón anciano, una unidad que ocupa dos espacios y permite desarrollar nuevas combinaciones durante los últimos compases.

Teamfight Tactics. / Cedida

Bosque ancestral: También funciona como una composición vertical e incluye plantas forestales únicas que los jugadores pueden colocar en el campo. Estas plantas aportan defensa, mejoras para los aliados e incluso apoyo adicional en primera línea, además de funcionar de manera natural junto a distintos atributos secundarios y adaptarse a muchas composiciones.

Rayo solar, Rayo lunar y Eclipse

Rayo solar: Al activar este atributo, el equipo obtiene escudos y daño mágico adicional, cuyos valores aumentan por cada unidad de tres estrellas que tenga el jugador.

Rayo lunar: Este atributo otorga velocidad de ataque y daño mágico adicional a los campeones de Rayo lunar y a los aliados situados en casillas adyacentes.

La combinación de Rayo solar y Rayo lunar desbloquea el atributo secreto Eclipse, que ejecuta cada pocos segundos a la unidad enemiga con menos vida después de que el sol y la luna se superpongan durante el combate.

Brote: Los jugadores interesados en sacar el máximo partido a la nueva mecánica podrán recurrir a este atributo, que desbloquea versiones mejoradas de cada fuego fatuo para aumentar su poder y utilidad, además de incorporar nuevas formas de interacción conforme aumente su nivel.

TFT: Foresta encantada - Diario de desarrollo

Campeones

Los campeones legendarios del set reforzarán el carácter fantástico de ‘Foresta encantada’ mediante habilidades y sistemas propios:

Draven incorpora un sistema de recompensas que genera objetivos personales durante la sesión. Al completar estas minitareas, los jugadores recibirán bonificaciones, entre ellas pequeñas mejoras económicas y premios de mayor valor.

Ivern introduce una forma inédita de crear composiciones mediante su atributo exclusivo, Padre Arborescente. Al lanzar su habilidad, planta semillas que transforman gradualmente el campo de batalla en un bioma propio; los jugadores podrán cultivar bosques, pantanos, cañones o cascadas, cuyos hexágonos concederán bonificaciones diferentes a las unidades situadas sobre ellos. Cuando el bioma esté completo, el último hexágono siempre se convertirá en el Dios Sauce.

Lux recupera su papel del set 2 como una campeona legendaria y flexible que puede formar parte de numerosos orígenes. Al comprarla, contará el doble para el origen elegido y no estará disponible con ese mismo origen para ningún rival durante el resto de la sesión, salvo que se venda.

Cosméticos encantados

‘Foresta encantada’ contará con una nueva colección de cosméticos compuesta por Jinx luchadora de almas chibi (un aspecto original de ‘TFT’) y Aatrox oficinista chibi, además de la arena Torneo del caos de Jinx y los Desatados Aphelios manantial del florecer espiritual desatado y LeBlanc aquelarre desatada.

Teamfight Tactics. / Cedida

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