El zorro más audaz de Nintendo vuelve a surcar el sistema Lylat.

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos de la semana en el sector del ocio electrónico. Del 22 al 26 de junio llegarán nuevos títulos a PC, Nintendo Switch y Switch 2, en unos días con mayor presencia del catálogo independiente para ordenador, acción de fantasía, aventuras de tono intimista, deporte alternativo, propuestas de gestión ligera y el regreso de un clásico de Nintendo 64 para la nueva consola de Nintendo.

‘Star Fox’ se eleva como el lanzamiento con mayor relevancia de la semana en Switch 2, en su pretensión de recuperar ‘Lylat Wars’ en forma de remake para la híbrida de Nintendo. También puedes esperar la llegada de ‘Dark Scrolls’, una aventura de acción y plataformas de fantasía con cooperativo local y en línea. La oferta semanal se completa con propuestas tan interesantes como ‘SAND: Raiders of Sophie’, ‘Deer & Boy’, ‘Dimhaven – The Lost Source’, ‘EMPULSE’ y ‘Eyes Of The ElderWood’, junto a otros estrenos para PC. A continuación, puedes consultar todos los juegos con sus correspondientes plataformas y fechas.

Lunes 22 de junio de 2026:

-‘SAND: Raiders of Sophie’ (PC)

-‘Sineus Arena Survivors’ (PC)

-‘Pawsome Resort’ (PC)

-‘Dark Scrolls’ (PC, Switch)

‘Dark Scrolls’ es un juego de acción y plataformas de fantasía, desarrollado por doinksoft y publicado por Devolver Digital. El título mezcla combates de aire arcade, progresión roguelite y niveles generados de forma procedural a partir de salas creadas a mano. La aventura puede jugarse en solitario, en cooperativo local o por internet, con héroes dotados de ataques y habilidades propias mientras el jugador supera enemigos, trampas y jefes. A medida que avanza la incursión, el jugador puede reunir monedas para desbloquear habilidades, ataques especiales y aliados invocados, ayudas que permiten llegar más lejos en la siguiente tentativa.

'Dark Scrolls' - Reveal Trailer

Martes 23 de junio de 2026:

‘Deer & Boy’ (PC)

‘Dimhaven – The Lost Source’ (PC)

‘Disc Golf Masters’ (PC)

Miércoles 24 de junio de 2026:

-EMPULSE’ (PC)

Jueves 25 de junio de 2026:

-‘Star Fox’ (Switch 2)

‘Star Fox’ recupera ‘Lylat Wars’, el clásico de Nintendo 64 publicado originalmente en 1997, en forma de remake exclusivo para Switch 2. La aventura reúne de nuevo a Fox McCloud, Falco Lombardi, Slippy Toad y Peppy Hare en una misión para liberar el sistema Lylat de los planes del Dr. Andross. El juego incorpora nuevas cinemáticas, distintas rutas por el sistema Lylat, modo fácil, un modo de reto para misiones ya completadas, controles tradicionales y apuntado con el Joy-Con 2 en modo ratón. También incluye cooperativo para dos personas en campaña y modo de reto, batallas de 4 contra 4, funciones de GameShare y compatibilidad con amiibo. Si te pica la curiosidad, tienes una demo gratuita disponible en Nintendo eShop.

'Star Fox' – Tráiler general

Viernes 26 de junio de 2026:

'‘Eyes Of The ElderWood’ (PC)

Noticias relacionadas

De vuelta al sistema Lylat

Continuamos avanzando por junio con una semana sin grandes superproducciones, aunque sí con varios nombres interesantes para PC, Switch y Switch 2. En este sentido nos apoyamos en ‘Star Fox’ que regresa a modo de remake para la consola más potente de Nintendo. Por su parte, ‘Dark Scrolls’ aporta acción y plataformas de fantasía bajo el sello de Devolver Digital, con progresión roguelite, cooperativo local y en línea, héroes desbloqueables y mazmorras que cambian en cada incursión. Junto a ellos se publican varios lanzamientos para PC, como ‘SAND: Raiders of Sophie’, ‘Dimhaven – The Lost Source’, ‘Disc Golf Masters’ y ‘Eyes Of The ElderWood’, mientras que ‘Deer & Boy’ y ‘EMPULSE’ también se publicarán en consolas PlayStation y Xbox.