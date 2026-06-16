Hay Day ficha a Joe Jonas para poner banda sonora al verano con The Cozy Anthem

‘Hay Day’, el juego de granja para móviles de Supercell, estrena este verano una colaboración con Joe Jonas a través de ‘The Cozy Anthem’, una canción original inspirada en la melodía principal del juego. El cantante, compositor y actor ha transformado ese tema en una versión con letra, que servirá como punto de partida para un festival musical virtual dentro del juego y en redes sociales que estará activa del 16 al 30 de junio y animará a los jugadores a crear sus propias versiones de la canción.

Una canción para la granja

Joe Jonas participará como artista principal, mientras que el festival contará además con creadores y artistas vinculados a entornos digitales. "Con la vida tan ajetreada que llevo, no siempre es fácil encontrar un momento para desconectar. Hay Day se ha convertido en un pequeño refugio donde puedo relajarme, divertirme y recargar energías. Hay algo extrañamente satisfactorio en encargarte de tu granja antes de revisar la bandeja de entrada del correo", explicó el artista, que asegura además que le gustó grabar su propia versión de la melodía de ‘Hay Day’ y que espera que los jugadores escuchen ‘The Cozy Anthem’ y la personalicen.

Cartel promocional. / Cedida

Un festival musical dentro de Hay Day

Como puedes imaginar ‘The Cozy Anthem’ sonará en las granjas de ‘Hay Day’ como banda sonora compartida y mientras cuidas tus terrenos, podrás tocar notas musicales flotantes para superar objetivos colectivos y desbloquear hasta 13 adornos sonoros permanentes. El evento incluye además temas acogedores, versiones de ‘The Cozy Anthem’, que se podrán desbloquear en el buzón compartido del juego. De hecho, del 18 al 30 de junio, se podrán crear versiones propias de la canción mediante una experiencia web personalizada y compartirlas en TikTok.

Recompensas y contenidos del evento

Esta colaboración, además incorpora un adorno de una gramola con el tema dentro del juego. Este objeto permite mantener la canción en la granja incluso después del final del festival.

Hay Day x Joe Jonas - The Cozy Anthem

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"Hay Day siempre ha sido un lugar en el que sentirse a gusto, recargar y desconectar, y Joe Jonas ha convertido este sentimiento en una canción con ‘The Cozy Anthem’", señaló Maya Hofree, directora general de ‘Hay Day’. La responsable añade que el equipo espera escuchar las versiones creadas por los jugadores durante el evento del juego gratuito que puedes encontrar en dispositivos iOS y Android.