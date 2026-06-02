PlayStation Network exigirá verificar la edad para usar el chat de voz y los mensajes.

Tras adelantar hace unas semanas que la verificación de edad llegaría a PlayStation Network, Sony ya prepara su puesta en marcha en Reino Unido e Irlanda, donde las cuentas de adultos deberán completar este proceso para mantener el acceso a varias funciones sociales de la plataforma. En el caso británico, el cambio se enmarca en la Online Safety Act, una normativa que obliga a reforzar la protección de los menores en servicios online. En Irlanda, la empresa también se remite a las leyes y normas locales, aunque sin vincular el aviso a la legislación británica.

En todo caso, el requisito pasará a ser obligatorio durante junio de 2026 para los usuarios de los territorios incluidos en el aviso que quieran conservar las funciones de comunicación y transmisión asociadas a su cuenta de PlayStation Network, antes de una posible expansión a otros territorios.

Mensajes, chat de voz y retransmisiones

Las restricciones se centran sobre todo en los mensajes, el chat de voz, las 'parties', Discord mediante PlayStation y las emisiones en YouTube o Twitch. Los usuarios que no verifiquen su edad podrán seguir jugando, usar la consola y acceder a PlayStation Store, aunque no podrán utilizar estas herramientas hasta completar la comprobación.

Para llevar a cabo este proceso, Sony recurre a Yoti, una empresa británica especializada en sistemas de verificación de edad e identidad digital que ya trabaja con plataformas sometidas a requisitos similares. En el caso de PSN, el usuario puede acreditar su edad mediante varias opciones, como un número de teléfono móvil, escaneo facial o la fotografía de un documento de identidad válido, de modo que no existe una única vía obligatoria para completar la comprobación.

El aspecto más delicado del proceso está en la gestión de los datos personales. Desde PlayStation aseguran que no recibe copia del documento aportado ni conserva la geometría facial empleada durante el escaneo, únicamente es informado del resultado, es decir, si la cuenta cumple o no con los requisitos. Yoti, por su parte, ofrece su tecnología de estimación facial como una herramienta para calcular la edad a partir de una imagen tomada en el momento, sin identificar a la persona por su nombre ni compartir datos personales innecesarios.

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Sin fecha confirmada para España

Por ahora, este proceso puede completarse de forma anticipada para evitar perder el acceso a las funciones de comunicación cuando el requisito se aplique a cada cuenta en los territorios incluidos en el aviso. Fuera de Reino Unido e Irlanda, Sony no ha detallado por ahora planes concretos, de modo que en España no hay fecha ni confirmación oficial sobre la llegada de este sistema, aunque no tardará demasiado en alcanzar nuestro territorio.