Xbox Game Pass añade 14 juegos a su catálogo incluido el estreno de Forza Horizon 6

Xbox España ha revelado la lista de juegos que se añadirán al servicio Xbox Game Pass entre finales de mayo y principios de junio. En total se incorporan hasta 14 títulos al catálogo, divididos entre los diferentes niveles de suscripción Essential, Premium y Ultimate, así como PC Game Pass. Como puedes imaginar en este tramo destaca ‘Forza Horizon 6’, que ya está disponible en Ultimate y PC, además de la llegada de ‘Remnant II’ a los planes Ultimate, Premium y PC. A todo lo anterior se añaden varios juegos que llegarán al servicio el mismo día de su estreno, como ‘Luna Abyss’, ‘Echo Generation 2’, ‘Crashout Crew’ y ‘Kabuto Park’.

Pero como no todo pueden ser alegrías, junto a las novedades del catálogo de este mes, Microsoft también ha revelado los juegos que abandonarán el servicio en mayo, entre los que se incluye ‘Metaphor: ReFantazio’. De momento, estos son todos los títulos que llegan a Xbox Game Pass en esta nueva tanda de rotaciones.

Forza Horizon 6 – Launch Trailer

Video de YouTube sobre Forza Horizon 6.

Ultimate, Premium y PC:

‘Dead Static Drive’ (nube, consola y PC) – 20 de mayo

‘My Friend Peppa Pig’ (nube, consola y PC) – 20 de mayo

‘Pigeon Simulator’ (nube, Xbox Series X|S, disp. portátiles y PC) – 20 de mayo

‘Remnant II’ (nube, consola y PC) – 20 de mayo

‘Winter Burrow’ (nube, consola y PC) – 20 de mayo

‘Escape Simulator’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 26 de mayo

‘The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition’ (nube, Xbox Series, PC) – 27 de mayo

‘Kabuto Park’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 28 de mayo

‘Final Fantasy VI’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 2 de junio

‘Jurassic World Evolution 3’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 2 de junio

Remnant 2 - Tráiler lanzamiento

Video de YouTube sobre Remnant 2.

Ultimate y PC:

‘Forza Horizon 6’ (nube, Xbox Series X|S, disp. portátiles y PC) – 19 de mayo

‘Luna Abyss’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 21 de mayo

‘Echo Generation 2’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 27 de mayo

‘Crashout Crew’ (nube, Xbox Series X|S, disp. portátiles y PC) – 28 de mayo

Juegos que abandonan Xbox Game Pass

Microsoft también ha confirmado los títulos que dejarán Xbox Game Pass el 31 de mayo. Si tienes pendiente terminar alguna partida, aún estás a tiempo, aunque los suscriptores podrán comprarlos hasta entonces mediante la rebaja asociada al servicio.

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