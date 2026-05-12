¿'Devil May Cry' podría ser el próximo gran 'remake' de Capcom?

Si bien Capcom ha dedicado buena parte de sus últimos años a rehacer entregas clásicas de ‘Resident Evil’ para adaptarlas al mercado tecnológico actual, una fórmula respaldada por sus buenos resultados comerciales, es posible que ‘Devil May Cry’ sea la siguiente licencia en recibir un tratamiento similar, ya que una información reciente recogida por el medio especializado 'Wccftech' apunta a que la compañía japonesa podría estar trabajando en una versión actualizada del primer juego.

El regreso de Dante

Dirigido por Hideki Kamiya y lanzado en 2001, el título mantiene un vínculo directo con ‘Resident Evil’ desde sus orígenes, ya que nació como una versión temprana de ‘Resident Evil 4’ antes de que Capcom recondujera el proyecto, abandonara su planteamiento inicial de terror y lo transformara en una licencia independiente centrada en la acción y protagonizada por el popular Dante.

Aunque ‘Devil May Cry’ no se sitúa entre las licencias más rentables de Capcom, la compañía sabe que su quinta entrega, publicada en 2019, ha alcanzado los 11 millones de unidades vendidas y que la serie mantiene una posición más o menos estable dentro del catálogo de la compañía pese a llevar años sin un nuevo título principal, gracias en parte, al estreno de su adaptación animada en Netflix, cuya segunda temporada llega a la plataforma este 12 de mayo de 2026.

Todo lo que sabemos sobre el remake de Devil May Cry

Aunque la filtración recogida ahora apunta al desarrollo de un remake de ‘Devil May Cry’, por el momento apenas hay detalles sobre el proyecto, si bien resulta razonable pensar que una producción de este tipo podría apoyarse en RE Engine, la tecnología empleada por Capcom en buena parte de sus producciones actuales.

También sigue sin estar claro quién podría dirigir el proyecto, aunque conviene recordar que, pese a no haber creado la serie, Hideaki Itsuno acabó convirtiéndose en uno de los nombres más vinculados a ‘Devil May Cry’ tras incorporarse a mitad del desarrollo de ‘Devil May Cry 2’ como director y asesor, una entrega de producción complicada y recepción más fría que, aun así, le abrió la puerta a dirigir después ‘Devil May Cry 3’, ‘Devil May Cry 4’ y ‘Devil May Cry 5’.

Sin embargo, Itsuno abandonó Capcom tras el lanzamiento de ‘Dragon's Dogma 2’, por lo que ‘Devil May Cry’ queda, al menos por ahora, sin un nombre de referencia claramente vinculado a su futuro y un posible 'remake' podría despertar ciertas dudas iniciales sobre el rumbo que adoptaría el proyecto.

Capcom sigue apostando por Resident Evil

Según la misma filtración, la empresa nipona tendría en preparación varios proyectos vinculados a ‘Resident Evil’ para los próximos años, entre ellos "Project Chambers", una nueva versión de ‘Resident Evil 0’; "Project Fallen", otra revisión del primer ‘Resident Evil’; y ‘Project Redlife’, presentado como el décimo título numerado de la serie, mientras que algunos de ellos se apoyarían en REX Engine, una evolución técnica de RE Engine.

Aunque ya se había señalado en filtraciones anteriores que la editora nipona estaría trabajando en una nueva versión de ‘Resident Evil Code: Veronica’, la información recogida ahora debe leerse con más cautela, ya que, el único dato de esta nueva tanda habría respaldado de forma directa la aparición de Ada Wong en un futuro contenido adicional de ‘Resident Evil Requiem’, mientras que el resto de afirmaciones proceden de una fuente anónima aún sin verificar.

'Devil May Cry 5' - Launch Trailer

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¿Veremos de nuevo el primer 'Devil May Cry'?

Por ahora, la editora japonesa no ha confirmado el 'remake' de ‘Devil May Cry’, pero la posibilidad resulta coherente en una etapa en la que la compañía ha sabido rentabilizar nuevas versiones de sus clásicos, en la que Dante vuelve a tener presencia gracias al buen rendimiento de ‘Devil May Cry 5’ y al renovado interés generado por la serie animada de Netflix.