Tras jugar a 'Pragmata', aumenta el número de jugadores que desean formar una familia

Capcom ha lanzado 'Pragmata' con un éxito innegable. El título ya ha vendido más de un millón de copias en sus primeros días y las redes sociales están repletas de elogios. Sin embargo, se están dando una serie de reacciones inesperadas entre muchos jugadores que comentan su deseo de formar una familia después de superar la experiencia.

Hugh y DI-0336-7

El juego gira en torno a la odisea de Hugh Williams, miembro de un equipo de ingenieros que acude a una base lunar con la que se ha perdido contacto. Poco después de comenzar los problemas y separarse del resto del grupo conocerá un robot con forma infantil identificado como Pragmata DI-0336-7, a quien Hugh termina por bautizar como 'Diana'.

Diana no solo proyecta el aspecto de una niña pequeña, además tiene una personalidad muy bien construida, algo que da forma a un vínculo entre ambos similar al de un padre y una hija, a medida que los dos entienden que solo podrán escapar de la base con vida si colaboran y cuidan uno del otro. Desde entonces, la relación crece de forma progresiva a lo largo del juego.

Una relación que se construye con pequeños gestos

Hay elementos que construyen esta relación y mecánicas específicas como la de Hugh regalando juguetes a Diana, y ella jugando mientras el ingeniero la observa, satisfecho, del mismo modo que haría un padre al ver a su hija disfrutar de un regalo suyo. Además, la Pragmata hace pequeños gestos para demostrar a Hugh cuánto lo admira, como dibujar retratos de ambos juntos, y precisamente es este elemento el que está provocando reacciones emocionales en muchos jugadores. Incluso hay quien sostiene que 'Pragmata' ha sido diseñado para reivindicar los valores familiares con el fin de frenar la disminución de la natalidad, especialmente en Japón, donde el asunto se percibe como un auténtico problema. Al fin y al cabo, la construcción de esa relación padre-hija estaría destinada a despertar impulsos parecidos en los jugadores.

Un programa de IA sin alma disfrazado de persona

Aunque también hay usuarios que han planteado dudas sobre las posibles consecuencias de centrar parte del relato en la relación entre los personajes y señalan que esto podría generar dependencia de la IA, dado que Diana es un robot y da la impresión de que podría imitarse un vínculo con un niño humano mediante un programa virtual.

'Pragmata' - Tráiler Ocho

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Frente a esa interpretación, otro segmento de jugadores argumenta que la intención es justo la contraria, ya que el título pone de relieve el contraste entre un programa de IA sin alma disfrazado de persona y un niño humano que ama y necesita a sus padres. Aquí, la "necesidad" es el componente más importante de ese razonamiento, ya que una IA nunca necesitará de un ser humano, mientras que un hijo, o una hija, dependerá en una medida u otra de sus padres.