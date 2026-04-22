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Se avecinan cambios en PlayStation: algunas funciones requerirán verificación de edad
El proceso de verificación de edad comenzará a ser obligatorio en Reino Unido e Irlanda a partir de junio de 2026
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
Cada vez más empresas toman medidas para que los entornos en línea sean más seguros para los usuarios. Sony también parece estar siguiendo esta tendencia, y las cuentas de adulto de PlayStation registradas en Reino Unido e Irlanda pronto deberán verificar su edad antes de acceder a ciertas funciones en línea. Concretamente, la medida afecta a varias funciones de comunicación, como el chat de voz, la mensajería, grupos, voz de Discord o las retransmisiones a YouTube y Twitch.
Solo se aplica en Reino Unido e Irlanda
Por el momento, esta restricción está limitada a las cuentas de adulto registradas en Reino Unido e Irlanda, por tanto, podría ser una función que como en otras ocasiones, se implementará gradualmente a otros territorios. La compañía afirma que, por el momento, este proceso es opcional para las cuentas de los países afectados, pero se convertirá en obligatorio a partir de junio de 2026.
Aquellos que no completen la verificación podrán seguir jugando y comprando en PS Store, aunque perderán acceso a varias funciones de comunicación y difusión, tanto dentro como fuera de los juegos en los casos en los que esas herramientas estén disponibles. Por tanto, para evitar problemas Sony está enviando avisos a los propietarios de las cuentas, a los que facilita un código QR que les permite completar el proceso de verificación de edad de inmediato.
Con esta medida, Sony se adapta al marco de la Online Safety Act de Reino Unido, que refuerza las obligaciones de las plataformas en materia de protección de menores y control de acceso por edad. Microsoft, empezó a desplegar su propio sistema de verificación en el territorio en julio de 2025 y avisó entonces que sería obligatorio en 2026 si se quería conservar el acceso completo a varias funciones sociales.
Mayor seguridad para el usuario
En PlayStation, este proceso será único para las nuevas cuentas de adulto y para aquellos que hayan configurado sus perfiles como tales. En cualquier caso, Sony sostiene que esta medida se establece para garantizar una mayor seguridad en línea y, por tanto, no es una característica que repercuta en contra de los jugadores.
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