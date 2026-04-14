'Pragmata' encuentra buena parte de su fuerza en una idea que, de entrada, parecía difícil de trasladar a un videojuego sin que la fórmula se torciera. Disparar y hackear al mismo tiempo, con enemigos muy cerca, bajo una presión casi permanente y un ritmo continuo, sonaba bien en teoría, pero exigía de una ejecución muy precisa para no venirse abajo a los pocos minutos. Capcom resuelve esta idea con una naturalidad sorprendente y ese es, seguramente, el mayor acierto de esta nueva propuesta de la casa japonesa para PS5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch 2.

Un dúo muy peculiar

La historia arranca en una estación lunar convertida en territorio hostil por una IA, con Hugh, integrante de un equipo enviado a la estación para investigar el corte de las comunicaciones, y Diana, una androide de última generación. Una vez que sus destinos se cruzan, ambos se verán obligados a escapar a la tierra y entender qué ha ocurrido. Ese punto de partida sirve para dar sentido a una propuesta en la que acción y cooperación van de la mano a lo largo de una aventura que puede rondar las diez horas si uno va a la historia principal sin entretenerse demasiado con contenidos opcionales.

Durante ese tiempo, 'Pragmata' introduce nuevas ideas con una cadencia muy bien distribuida. Siempre hay algo que aprender, una pieza nueva que añadir al conjunto o una pequeña variación en el equipo que te obliga a replantear la siguiente escaramuza, pero esa progresión es capaz de mantener el equilibrio y evita tanto los tramos estancados como la acumulación excesiva de ideas.

Pragmata: Una aventura de ciencia ficción en la que una idea muy original se convierte en algo sorprendentemente natural. / Elsotanoperdido

La base de todo está en la relación entre Hugh y Diana. A grandes rasgos, Hugh dispara y Diana hackea. Esta doble acción sintetiza casi toda la propuesta, ya que para dañar a los robots de la estación lunar hay que romper antes sus defensas mediante un pequeño panel en el que movemos un cursor hasta alcanzar un nodo concreto. Pero presta atención, porque todo sucede en tiempo real y los enemigos no esperan. Siguen atacando, avanzan, disparan y obligan a moverse mientras se intenta resolver el hackeo con solvencia. Explicado así puede sonar enrevesado, pero en realidad funciona de maravilla y a los pocos minutos del primer combate deja de parecer extraño y empieza a percibirse como algo natural.

Un proceso combinado extrañamente agradable

Es ahí donde el juego enseña uno de sus mejores rasgos, porque Capcom construye su propuesta a partir de una idea singular, incluso arriesgada, y la convierte en algo fácil de entender y disfrutar. Esa mezcla entre movimiento, disparo, interpretación del entorno y resolución rápida de la cuadrícula da forma a encuentros realmente entretenidos. Además, el juego sabe crecer sin romper su propio ritmo y cada nueva arma, herramienta o recurso llega cuando toca, cada enemigo nuevo invita a poner en práctica lo aprendido y cada combate te obliga a apurar algo más que en la pelea anterior.

También ayuda un arsenal que se distribuye entre armas con comportamientos muy distintos entre sí, que se pueden equipar con módulos que alteran el hackeo y opciones defensivas u ofensivas que permiten cambiar ligeramente la forma de afrontar cada enfrentamiento. No se trata de una cantidad desmesurada de recursos, pero hay los suficientes como para que los combates no se resientan convirtiendo el conjunto en una maraña de menús y combinaciones interminables. Los enemigos, y jefes, por cierto, forman parte de los tramos más logrados del juego y, cuando toca plantar cara a uno de ellos, 'Pragmata' enseña muy bien de qué pasta está hecho. Son enfrentamientos intensos, bien pensados y muy eficaces a la hora de poner a prueba todo lo aprendido durante las horas anteriores.

Pragmata: Una aventura de ciencia ficción en la que una idea muy original se convierte en algo sorprendentemente natural / Elsotanoperdido

Gráficos excelentes con un diseño sobrio

Donde el título se muestra algo más discreto es en el diseño de sus escenarios. La estación lunar no tiene nada de malo, incluso se ha dotado con suficiente personalidad y deja algunas áreas llamativas, pero rara vez se convierten en uno de esos lugares que se te quedan grabados por su estructura o diseño. En este sentido, 'Pragmata' es bastante sobrio y lineal, permitiéndose apenas pequeños tramos ocultos para recoger materiales, documentos o entrar en áreas opcionales. En esa línea encontramos las Zonas Rojas y las pruebas opcionales del refugio, que son unos espacios de combate que ofrecen recompensas interesantes y aportan algo de contenido adicional, aunque la base del juego sigue asentada en la campaña principal y en su sistema de combate.

Luces de emergencia en la luna

En lo visual, RE Engine vuelve a rendir a un gran nivel. En la versión final que hemos probado para PS5, el juego ofrece dos modos gráficos, uno centrado en el rendimiento y otro en la resolución, ambos con resultados muy competentes. La imagen se mantiene limpia, la acción se transmite con suavidad y no da señales de problemas técnicos de calado.

En ambos casos, tanto Hugh como Diana salen especialmente bien parados y precisamente resulta lógico detenerse en Diana, porque buena parte de la identidad del juego pasa por ella. Su vínculo con el rescatador está construido para funcionar casi de inmediato y la relación entre ambos queda definida muy pronto, a veces incluso resulta previsible, pero tiene una calidez que termina funcionando. Además, resulta fácil conectar con Diana por su manera de hablar, por sus gestos y por esa mezcla entre inocencia y curiosidad que sostiene buena parte del trayecto narrativo, que además puede presumir de un gran doblaje en castellano.

Pragmata: Una aventura de ciencia ficción en la que una idea muy original se convierte en algo sorprendentemente natural. / Elsotanoperdido

El refugio-guardería

El refugio sirve para reforzar ese lazo. Allí es posible hablar con nuestra pequeña Pragmata, entregarle regalos, ver escenas pequeñas de convivencia y recibir dibujos hechos por ella. Son secuencias para bajar el ritmo y dar algo de aire entre secciones. Puede sonar menor, pero estos interludios ayudan a que la relación entre los dos protagonistas no se quede en un simple recurso para hacer avanzar la historia, aunque también es cierto que, narrativamente, la producción opta por una vía sin demasiados matices.

Capcom no pretende enredarse con una estructura extraña ni esconder en exceso lo que quiere contar. Todo está repartido entre documentos, grabaciones y diálogos que sirven para completar la composición argumental. Hugh y Diana sostienen bien el relato, y aunque algunos momentos se ven venir, el conjunto conserva interés hasta los créditos finales.

Conclusiones

'Pragmata' responde a una idea muy definida y se mantiene fiel a ella durante toda la experiencia. Hay títulos que se pierden al intentar meter demasiadas cosas. Este no. Prefiere recortar antes que inflar, y esa contención acaba funcionando. Puede que haya apartados menos memorables que otros, y puede que uno se quede con ganas de más jefes, más sorpresas o de un recorrido algo más abierto, pero lo importante funciona y lo hace con sobrada solvencia.

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Al final, 'Pragmata' deja una impresión excelente por varias razones, pero esencialmente porque su propuesta jugable sale adelante con una convicción poco habitual. La mezcla entre disparo y hackeo, que podía haberse quedado en una curiosidad, acaba convertida en un sistema muy sólido. A su alrededor se construye un relato agradable, un dúo protagonista que funciona muy bien y un apartado técnico sobresaliente, hasta dar forma a una producción muy cuidada y a una de las nuevas franquicias con mayor relevancia del año.