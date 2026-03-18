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Death Stranding 2 aterriza en PC con soporte gráfico ampliado y nuevo contenido en PS5
La edición para ordenador incorporará tecnologías de escalado y generación de fotogramas, mientras PS5 se actualiza con nuevo contenido
Carlos de Ayala - Elsotanoperdido
La llegada de ‘Death Stranding 2: On the Beach’ a PC se ha convertido en el catalizador de una actualización de contenido que también afectará a la base de jugadores de PS5. Kojima Productions ha detallado estas novedades y la gran novedad de esta renovación es el modo de dificultad "To The Wilder", una configuración diseñada para llevar al límite las habilidades de los portadores en entornos extremos llenos de enemigos letales.
Sam Porter protagoniza la tanda de contenido extra
La actualización, sin embargo, incorpora otras novedades además de la nueva vertiente de juego, ya que se ha confirmado la llegada de nuevo equipamiento, como cintas para la cabeza que se podrán desbloquear en "Atrapados en una dimensión extraña", una nueva zona de entrenamiento de RV donde Sam revivirá sus enfrentamientos contra Neil, las visitas del felino quiral en la sala privada del DHV Magellan y novedades en el modo Foto. Además, todo este contenido llegará a la versión de PS5 al mismo tiempo.
En cuanto a los aspectos técnicos, la versión para PC ofrece integración con DLSS de Nvidia, FSR de AMD y XeSS de Intel, tecnologías de escalado y generación de fotogramas, tasas de fotogramas sin límite, ajustes gráficos personalizados, compatibilidad completa con teclado y ratón, integración con mando DualSense, respuesta háptica, gatillos adaptativos y sonido espacial.
Parte de estas funciones también se extenderá a la consola de Sony, que recibirá compatibilidad estándar con formato 21:9, mientras que el soporte para monitores superultraanchos 32:9 quedará reservado a PC. Además, los equipos más potentes podrán activar trazado de rayos para reflejos y oclusión ambiental mediante ajustes adicionales.
La secuela de Death Stranding
Dirigida por Hideo Kojima y producida por Kojima Productions, esta secuela vuelve a centrarse en Sam Porter Bridges en una nueva travesía para conectar México y Australia a la red quiral e intentar evitar otra vez la extinción de la humanidad. En su reparto repite Norman Reedus junto a Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna, Troy Baker, Luca Marinelli, George Miller, Fatih Akin, Nicolas Winding Refn, Guillermo del Toro, Tommie Earl Jenkins y Alissa Jung.
Death Stranding 2: On The Beach - Launch Trailer
Meses después de su estreno en PS5, la última actualización llegará a PC y PS5 de forma simultánea en lo relativo al nuevo contenido. Por su parte, la versión para ordenador añadirá varias funciones propias de PC, mientras que los jugadores de PS5 también recibirán una actualización de juego y bonificaciones por vincular su cuenta desde el día del lanzamiento.
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