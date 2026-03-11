VIDEOJUEGOS
Capcom confirma una expansión de la historia y un nuevo modo para Resident Evil Requiem
Los equipos de desarrollo continúan trabajando para ampliar la aventura después de su lanzamiento oficial
Carlos de Ayala - Elsotanoperdido
Si te has quedado con ganas de más ‘Resident Evil Requiem’, seguro que te alegra descubrir que Capcom ha confirmado oficialmente que el juego recibirá nuevos paquetes de contenido. Estos incluirán una expansión centrada en la historia principal, así como una variante en forma de minijuego y un modo Foto para inmortalizar momentos de la aventura.
Palabra de director
El anuncio ha corrido a cargo de su director, Koshi Nakanishi. En un mensaje dirigido a la comunidad, revela que el equipo ya está trabajando en una expansión narrativa que profundizará en el universo del título. Según Nakanishi, el contenido adicional tiene la intención de desarrollar con más detalle el mundo y los acontecimientos de ‘Requiem’. Aunque la editora no ha compartido detalles sobre esta nueva historia, la expansión podría, en teoría, retroceder en el tiempo y permitir a los jugadores controlar a Alyssa Ashcroft.
Sin embargo, antes de que eso suceda, en mayo de este año ‘Requiem’ recibirá nuevo contenido. La empresa añadirá un modo tipo minijuego, cuyos detalles aún se mantienen en secreto, aunque podría tratarse de una nueva versión del famoso modo Mercenarios. En él, los jugadores controlan a varios personajes de la serie derrotando oleadas de enemigos, cuya dificultad aumenta a medida que avanzan las rondas.
Sonría por favor
El director de ‘Resident Evil Requiem’ también aprovechó la oportunidad para presentar varias imágenes promocionales de tono más desenfadado, entre ellas una escena de aire romántico con Leon y otra en la que él y Grace aparecen vestidos de gatos. “En esta historia nos adentraremos más en el mundo de 'Requiem'. Estamos trabajando duro en ello. Llevará tiempo, así que os pedimos paciencia y esperamos que lo disfrutéis. Gracias de nuevo por vuestro apoyo”, apuntó el director del juego.
Resident Evil Requiem - Launch Trailer
El anuncio se produce tras el buen arranque comercial del juego. Según la desarrolladora japonesa, el título ya ha vendido más de 5 millones de copias en sus versiones para PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC, y eso se traduce en más contenido para el título con actualizaciones y nuevos modos.
