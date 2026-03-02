Spellcasters Chronicles debuta en Acceso anticipado en Steam y publica su plan por fases

Si atendemos a los plazos en los que se está moviendo ‘Spellcasters Chronicles’, parece que Quantic Dream, los desarrolladores de ‘Heavy Rain’ y ‘Detroit Become Human’, han tomado la medida a este formato tan diferente al resto de producciones firmadas por el equipo, puesto que el título de formato gratuito acaba de estrenarse en el Acceso Anticipado de Steam.

3 contra 3

‘Spellcasters Chronicles’ anticipa una fórmula de acción y estrategia por equipos 3v3, fundamentada en el combate aéreo y la construcción estratégica de mazos. Es decir, aquí debes surcar el campo de batalla, lanzar hechizos e invocar poderosas criaturas y Titanes. El Acceso anticipado funciona como un Workshop abierto, un espacio donde los jugadores pueden participar en su evolución.

Spellcasters Chronicles gameplay / Quantic Dream

A diferencia de las anteriores pruebas de la Beta Cerrada, centradas en el rendimiento y la estabilidad técnica, en esta fase, el trabajo se orienta hacia el comportamiento, la puesta a punto del equilibrio, los sistemas de progresión y el desarrollo de algunas características a largo plazo.

“Con el Early Access, abrimos el Workshop a todo el mundo. No se trata de una fase de lanzamiento tradicional; es un espacio de colaboración activa. Estamos yendo más allá de la validación técnica para adentrarnos en capas más profundas de diseño: refinar el equilibrio, ampliar las mecánicas y probar nuevas ideas en estrecho diálogo con nuestros jugadores”, contaba al respecto Gregorie Diaconu, director del juego.

Spellcasters Chronicles - Early Access Dev Update

Plan por fases

Junto con el lanzamiento del Early Access, hemos conocido un plan por fases para el acceso anticipado de desarrollo evolutivo. A lo largo de estos tramos, el estudio implementará progresivamente las características fundamentales de un juego en evolución, incluyendo chat de voz, una personalización ampliada, revisión del modo competitivo, progresión de desbloqueo de los hechizos, misiones diarias y actualizaciones de la tienda. En la siguiente tanda de contenido se encuentra una arena conocida como Kamazad y la llegada de un nuevo Spellcaster, el Technomancer, cuyos detalles se revelarán en las próximas semanas.

Cada voto importa

En la misma línea, la casa de entretenimiento ha prometido que introducirá un nuevo método para reforzar la participación de la comunidad en el desarrollo del juego con el Community Vote, un sistema que estará disponible muy pronto en la página oficial. Se pedirá regularmente a los jugadores que voten sobre diversos temas que ayudarán al equipo de desarrollo a dar forma a la experiencia. Como puedes imaginar, todos los que participen en estas votaciones recibirán recompensas.

Nuevas características en el Acceso Anticipado

Como parte del lanzamiento del Early Access, también se implementan nuevos contenidos y sistemas que ampliarán la base establecida durante las fases cerradas, como, por ejemplo:

Tutorial final y Co-op VS CPU: Una experiencia de iniciación para aprender los fundamentos del lanzamiento de hechizos, la invocación y el trabajo en equipo.

Chat de voz: Permite la comunicación directa entre la actividad dentro del juego y la comunidad.

Integración del SDK de Discord: Refuerza la conexión entre la actividad dentro del juego y la comunidad.

Sistema de desbloqueo de hechizos: Introduce mecánicas de progresión que permiten a los jugadores ampliar su libro de hechizos a lo largo del tiempo.

Tienda dentro del juego: Sienta las bases para la personalización cosmética y futuros contenidos de temporada.

El Early Access también ampliará el contenido jugable con:

Nuevos hechizos: Ice Ray, Poison Breath, Metamorphosis y Holy Arrow.

Dos nuevas invocaciones: La Siren y el Rhino Rider se unen al campo de batalla.

Un nuevo edificio: The Rocket Soldier Factory.

Spellcasters Chronicles 3vs3 / Quantic Dream

A continuación, puedes consultar las especificaciones mínimas y recomendadas de PC actualizadas:

Requisitos mínimos (Windows 11)

CPU: Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 2600 o equivalente (6 núcleos / 12 hilos)

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 o RTX 2060, o Radeon RX 5600 o equivalente con al menos 6 GB de VRAM

Memoria/RAM: 16 GB de RAM

Almacenamiento: SSD NVMe

Requisitos recomendados (Windows 11)

CPU: Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 7 2700 o equivalente (8 núcleos/16 hilos)

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 o Radeon RX 9060 XT o equivalente con al menos 8 GB de VRAM

Memoria/RAM: 16 GB de RAM

Almacenamiento: SSD NVMe

Spellcasters Chronicles - Early Access Launch Trialer

El Discord Social SDK está directamente integrado

Por último, el Early Access también integra el Discord Social SDK directamente en ‘Spellcasters Chronicles’, algo que permite conectarse sin problemas con amigos de la plataforma dentro del juego. Las funciones incluyen invitaciones multiplataforma, listas de amigos unificadas, salas de voz y chats, cuentas vinculadas, además de mensajería directa entre la plataforma y las sesiones del juego.